۷ میلیارد ریال برای ساماندهی محوطه تاریخی حسنلو اختصاص یافت

حسن شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات مرمتی و ساماندهی محوطه تاریخی حسنلو به صورت مستمر در حال انجام بوده که امسال نیز با تخصیص هفت میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی این اقدامات ادامه دارد.

مدیر پایگاه ملی حسنلو نقده با اشاره به اقدامات انجام یافته افزود: از مهمترین اقدامات مد نظر در این مرحله، می‌توان به اجرای اندود حفاظتی از کاهگل بر روی بقایای معماری، از بین بردن پوشش گیاهی مزاحم، ساماندهی مسیر بازدید شنی و روغن‌کاری مسیر بازدید چوبی، مرمت قسمت‌هایی از بقایای معماری آسیب‌دیده، ساماندهی محوطه پایگاه مجموعه و همچنین انجام مطالعات مرتبط با تهیه پلان مدیریت محوطه تاریخی حسنلو و نیز خرید تجهیزات مورد نیاز اشاره کرد.

می تصریح کرد: منطقه تاریخی حسنلو در ۸۰ کیلومتری ارومیه و ۹ کیلومتری نقده قرار دارد که با قدمت ۸۰۰۰ ساله یکی از مهمترین سایت‌های باستانی ایران بوده که دارای شهرت جهانی است و جام زرین حسنلو یکی از مهمترین آثار مکشوفه از این محوطه تاریخی بوده که قدمت ۳۰۰۰ ساله دارد و هم‌اکنون در موزه ملی ایران باستان نگهداری می‌شود.

این اثر، در سال ۱۳۴۴ به شماره ۴۸۵ در فهرست آثار ملی ثبت شده و برای انجام فعالیت‌های علمی، فنی و پژوهشی به پایگاه ملی تبدیل شده است و یکی از آثار مهم گردشگری استان آذربایجان غربی به شمار می‌رود که همه روزه شاهد بازدید گردشگران داخلی و خارجی از این مجموعه ارزشمند هستیم.

تپه باستانی حسنلو با قدمتی بیش از هشت هزار سال قبل از میلاد مسیح در نقده استان آذربایجان غربی نمادی از تاریخ کهن ایران اسلامی است که در آستانه ثبت در فهرست آثار جهانی قرار دارد.