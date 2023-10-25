هوای آذربایجان غربی بارانی می شود

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود امواج ناپایدار بارشی به جنوب آذربایجان‌غربی اظهار کرد: این سامانه از شب گذشته بارش‌هایی نیز در شهرستان‌های اشنویه، پیرانشهر و نقده موجب شده است.

وی با بیان اینکه این امواج ناپایدار بارشی تا اواخر وقت امروز به صورت افزایش ابر و بارش خفیف باران در جو منطقه حضور خواهد داشت، اضافه کرد: با خروج این سامانه، در اوایل هفته آینده جوی آرام و پایدار در منطقه حاکم می‌شود و در این مدت دمای هوا نیز تغییرات چندانی نخواهد داشت.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به ثبت بارش باران در برخی مناطق استان گفت: طی شبانه روز گذشته بعد از ماکو در شمال آذربایجان غربی که با ۷.۹ میلی‌متر بیشترین بارش را داشت، بارندگی‌ها در اشنویه ۳.۶ میلی‌متر و در ارومیه، خوی، پیرانشهر و نقده نیز کمتر از یک میلی متر ثبت شد.

صابری اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته پلدشت با حداکثر دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهر و چالدران با حداقل دمای ۶ درجه سانتی گراد سردترین شهرهای آذربایجان‌غربی بودند؛ در این مدت دمای هوا در مهاباد بین ۱۱ و ۲۳ درجه سانتی‌گراد در نوسان گزارش شد.