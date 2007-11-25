ابتدایی های آذربایجان غربی کمتر از میانگین کشور به مدرسه می روند

علی احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: هم اکنون در دوره ابتدایی 16/92 درصد از دانش آموزان تحت پوشش آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی هستند که این میزان چهار درصد کمتر از میانگین کشوری است.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای جبران این کمبود، نیاز به همکاری فرمانداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران داریم.

وی در ادامه از جذب 84 درصد از دانش آموزان لازم التعلیم آذربایجان غربی در دوره راهنمایی خبر داد و یادآور شد: این تعداد دانش آموز تحت پوشش، 5/4 درصد از میانگین کشوری بیشتر است.

احمدیان با اعلام اینکه امسال 200 میلیون ریال برای تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها و خرید وسایل کمک آموزشی مدارس عشایری استان هزینه شده است، عنوان کرد: امسال برای دومین سال متوالی با دایر کردن مدارس پیش دبستانی در مناطق عشایری، دو هزار نفر از کودکان عشایری در این مدارس تحت پوشش قرار گرفته اند.