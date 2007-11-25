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۴ آذر ۱۳۸۶، ۸:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ابتدایی های آذربایجان غربی کمتر از میانگین کشور به مدرسه می روند

ابتدایی های آذربایجان غربی کمتر از میانگین کشور به مدرسه می روند

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون آموزش عمومی سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: میزان جذب دانش آموزان ابتدایی به مدرسه در این استان، چهار درصد کمتر از میانگین کشوری است.

علی احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: هم اکنون در دوره ابتدایی 16/92 درصد از دانش آموزان تحت پوشش آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی هستند که این میزان چهار درصد کمتر از میانگین کشوری است.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای جبران این کمبود، نیاز به همکاری فرمانداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران داریم.

وی در ادامه از جذب 84 درصد از دانش آموزان لازم التعلیم آذربایجان غربی در دوره راهنمایی خبر داد و یادآور شد: این تعداد دانش آموز تحت پوشش، 5/4 درصد از میانگین کشوری بیشتر است.

احمدیان با اعلام اینکه امسال 200 میلیون ریال برای تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها و خرید وسایل کمک آموزشی مدارس عشایری استان هزینه شده است، عنوان کرد: امسال برای دومین سال متوالی با دایر کردن مدارس پیش دبستانی در مناطق عشایری، دو هزار نفر از کودکان عشایری در این مدارس تحت پوشش قرار گرفته اند.

کد مطلب 592226

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