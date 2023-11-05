جای خالی عکاسی مینیمال در دنیای هنر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ سولماز نعمتی: میرعلی پرندک متولد سال ۱۳۵۲ از عکاسان موفق اردبیل است که اخیراً دو مدال طلای جشنواره فوتوکاپ آلمان و مدال طلای APS کلمبیا را کسب کرده است.

وی توانست دو مدال طلا GIP را کسب کرده و در سایر بخش‌ها نیز با هفت اثر پذیرفته شود. همچنین در بخش رنگی با کسب بالاترین امتیاز مدال طلایAPS جهانی کلمبیا را کسب کند و در سایر بخش‌ها با ۳ اثر حضور داشته باشد.

پرندک در کارنامه هنری خود ۵ مدال طلای جهانی و ۲ نقره و بیش از ۳۰ دیپلم افتخار و ۲۰ روبان فیاپ فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی و افتخارات دیگر را به ثبت رسانده است. برای آشنایی بیشتر، خبرنگار مهر گفتگویی با این هنرمند انجام داده است که در ادامه این گفتگو را می‌خوانید؛

*چطور شد به هنر عکس و عکاسی علاقمند شدید؟

از آنجایی که به جنگل نوردی و کوهنوردی علاقه خاصی دارم و در طی این جنگل نوردی‌های متعدد و دیدن مناظر، حیات وحش باعث شد به طبیعت بیشتر علاقمند شوم و که از وقت و زمانم به نحو احسن استفاده کنم. از این رو عکاسی را نیز همزمان با فعالیت‌های ورزش دنبال کردم.

از سال ۸۷ به صورت مبتدی وارد حرفه عکاسی شدم و در حال حاضر به صورت حرفه‌ای و تخصصی در عکاسی و تدریس در دانشگاه محقق و آموزشگاه مشغول به کار می‌باشم.

*بیشتر چه نوع سبکی را در عکاسی پسندیده و دنبال می‌کنید؟

بیشتر سبک رئال در عکاسی امروز برای مخاطبان دلربا و دلنشین بوده که متأسفانه بیشتر هنرمندان دنیای عکاسی از این سبک فاصله گرفته‌اند و برای نزدیکی بیش از پیش عکاسان با این سبک باید علاوه بر در نظر داشتن سلایق مختلف نسبت به ترویج این سبک نیز اقدام کرد.

آنچه که عکاسی رئال ثبت می‌شود هرگز با هیچ اثر و سبکی که با ابزارهای گوناگون به ثبت رسیده است برابری نمی‌کند و همین تفکرات ریز و رئال‌گونه است که هنرمندان را از هم متمایز می‌کند.

*اثر شما در جشنواره فوتوکاپ آلمان حائز رتبه شده است. موضوع عکاسی شما درباره چه بود؟

جشنواره فوتوکاپ آلمان هر ساله در چهار ژانر (رنگی، تک رنگ، طبیعت و گردشگری) برگزار می‌شود که من نیز در این جشنواره توانستم از بین ۱۷۲ کشور و نزدیک ۷۰۰ شرکت کننده از تمام نقاط دنیا دو مدال طلایGIP و با ۸ اثر پذیرفته شده به کار خود خاتمه دهم. این جوایز را در بخش طبیعت و تک رنگ کسب نموده ام.

*عکس‌های راه یافته از کدام مناطق و طبیعت گرفته شده اند؟

عکس‌ها در طبیعت و در منطقه جنگلی فندقلو و ارتفاعات آن منطقه ثبت شده است. اما این نکته را یادآوری کنم که عکاسی یعنی اثری را بتوانیم خلق کنیم، نور را کنترل کرده و به ثبت برسانیم. عکس خوب و بی نقص ربطی به عکاسی در منطقه زیبا و طبیعت دلنشین ندارد.

*این جشنواره‌ها چه تأثیری بر روند عکاسی شما داشته است؟

تأثیر مثبتی برای من داشته زیرا نگاه و دیدگاهم را در زمینه هنر عکاسی افزایش داده است. با توجه به رده بندی جهانی، سعی کرده ام عکاسان موفق را الگو خود قرار دهم و روشی را انتخاب کنم که بتوانم همراه آنها در عرصه جهانی حضور داشته باشم.

*سوژه‌های مورد علاقه‌تان در عکاسی چیست؟ آیا عکس‌هایتان حامل پیام هستند و یا صرفاً جنبه دیدن دارد؟

البته سوژه خاصی در عکاسی مطرح نیست بنابه دلایل و شرکت در انواع جشنواره‌های بین المللی بایستی عکاس در هر ژانری بتواند به نحوه مطلوب عکسی گرفته باشد و عکاسی فقط گرفتن عکس پرتره و یا لنداسکیپ و منظره نیست. یک عکاس بایستی در همه ژانرها و بخش‌های متنوع عکاسی ماهر باشد تا بتواند در تمامی بخش‌ها حرفی برای گفتن داشته باشد.

به عنوان مثال: عکس‌های مستند و فوتوژورنالیسم همیشه دارای یک پیام خاصی به بیننده دارند و عکس‌های حیات وحش و یا منظره پیامدی چون کشف خالق یکتا و زیبایی‌های خلق را در بردارد.

*به نظر شما زاویه مناسب، نور و کلاً زمان مناسب برای عکاسی چیست؟ و چه قدر شانس را در عکاسی دخیل می‌دانید؟

مهمترین قسمت عکاسی زمان است تا نقاط طلایی و افق یک اثر را بتوان به ثبت رساند. از شروع صبح تا یک ساعت بعد از طلوع خورشید و یک ساعت قبل از غروب آن بهترین زمان عکاسی است در واقع می‌توان گفت قانون کلی هست و نبایست فقط به این زمان بسنده کرد. اما در کنار اینها عکاس کاربلد بایستی بتواند نور و زمان را در هر موقعیت زمانی و مکانی کنترل کند. همچنین در کادربندی، ترکیب بندی و تنوع دادن به رنگ توانایی داشته باشد.

*عکاسان مورد علاقه‌تان را نام ببرید؟ آیا الگویی هم در عکاسی داشته‌اید؟

عکاسان مطرح جهانی معمولاً از تجهیزات مدرنی برخوردار هستند که این در نوع خود باعث کشف استعدادهای هنرمندان عکاس می‌شود. از عکاسان داخلی می‌توانم در بخش مینیمال و تک رنگ خانم سارا گلی را مثال بزنم که از بزرگان عکاسی تک رنگ و مینیمال در کشور و جهان محسوب می‌شوند و از عکاسان خارجی نیز مارسل وان بالکن را می‌توانم نام ببرم که در بخش منظره و لنداسکیپ دانیل کردان عکس، مطرح و موفق هستند.