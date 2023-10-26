انتخابات امسال سرنوشت ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، امین الله زمانی عصر امروز در چهارمین جلسه ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان، با تاکید بر این مطلب که تاکنون در فرآیند پیش ثبت نام و ثبت نام نهایی هیچ ضعفی در روند فعالیت‌ها نداشتیم و با اقتدار روند تاکنون اجرا شده و به امید خدا انتخاباتی پرشور تر از گذشته و با سلامت، صلابت و اقتدار تمام برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: امسال با فرایندهای انتخاباتی که با تدبیر مسئولان به شکل الکترونیکی برگزار شد، شاهد سرعت عمل بیشتر نسبت به سنوات گذشته و دسترسی راحت به همه اطلاعات داوطلبان در تمام نقاط کشور، کم شدن ازدحام، عدم تبلیغات اولیه داوطلبان و غیره بودیم و اینها را مدیون الکترونیکی شدن روند ثبت نام انتخابات بوده‌ایم.

وی تاکید کرد: البته دشمنان و معاندین تهدیداتی را برای هک سامانه ثبت نام داشته‌اند که با تدابیر صورت گرفته مسئولان آنان نتوانستند به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

زمانی تصریح کرد: معاندین شبهاتی را مبنی بر اینکه فرمانداران برای اولین بار در دولت، سکاندار یک شهرستان شده‌اند و توانایی اداره و اجرای روند انتخابات را ندارد و اینجا یک سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در دور اول دولت‌های گذشته، مگر فرمانداران برای اولین بار سمت فرمانداری را نداشتند و مگر انتخابات برگزار نشده، حال این فرمانداران هم به همان شکل با اقتدار و صلابت و مشارکت بسیار بالا انتخابات پیش رو را برگزار خواهند کرد.

وی خاطر نشان کرد: برای مسئولان مرتبط انتخابات، در سطح کشور هفت دوره آموزشی برگزار شده و همه فرمانداران و بخشداران اطلاعات و قوانین لازم را برای برگزاری انتخاب دارند و مشکلی در این حوزه وجود نخواهد داشت.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در روند انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون هیچ ضعفی نداشته‌ایم، تاکید کرد: انتخابات امسال، سرنوشت ساز هست و براین اساس کارنامه سیاسی فرمانداران و بخشداران براین اساس ارزیابی خواهد شد چرا که این انتخابات حساس و تعیین کننده است.

وی اضافه کرد: در فضایی که امروز جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، مشارکت بالای حضور و شرکت مردم در انتخابات باعث افتخار استو ما به میزان مشارکت این دوره از انتخابات، خوشبین هستیم.

وی خاطر نشان کرد: ما در شورای نگهبان چیزی به نام جانب داری و مصلحت اندیشی نداریم و اگر بفهمیم کسی در شورای نگهبان طرفداری فردی را در عرصه انتخابات و تأیید صلاحیت‌ها کرده، در کمترین زمان از سمتش برکنار خواهد شد.

لزوم پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای و مصلحت سنجی‌های شخصی در برگزاری انتخابات

نماینده ولی فقیه در سیستان وبلوچستان در این نشست، افزود: نظام ما جمهوری اسلامی است که نشأت گرفته از تاکید امام خمینی (ره) بر این واژه دوگانه در ابتدای انقلاب بود.

آیت الله مصطفی محامی اضافه کرد: استفاده از این واژه‌ها نشان دهنده نگاه ژرف امام خمینی (ره) به عنوان فردی است که یک عمر تلاش علمی و اسلام شناسی داشته و به عنوان یک فقیه با رژیم طاغوت در مبارزه بوده و بر اساس یک حکمت بر جمهوریت و اسلامیت تاکید داشته است.

وی بیان کرد: از حیث مفهوم شناسی، واژه جمهوری اسلامی دارای دو رکن جمهوریت و اسلامیت است البته تلاش دشمن این بوده تا به این ارکان صدمه بزند.

وی ادامه داد: دشمن همواره در تلاش بوده تا به جمهوریت و پایگاه مردمی نظام ضربه وارد کند که نمونه آن فتنه‌هایی است که در طول سال‌ها رخ داده و هجمه همه جانبه دشمن و بوق‌های استکباری هم به کمک آن‌ها آمده‌اند تا به رابطه بین امام و امت، مردم و نظام خدشه وارد و پایگاه مردمی نظام را متزلزل کنند تا جمهوریت نظام صدمه ببیند.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: دشمنان با اقداماتی از جمله ایجاد شبهات فکری و اعتقادی تا ترویج فساد اخلاقی در طول سال‌ها تلاش داشتند تا فکر مردم و مسئولان را منحرف و نیز در جهت‌گیری‌های دولت‌ها مشکل ایجاد کنند و بین مردم و اسلامیت فاصله بیندازند.

نماینده ولی‌فقیه در استان تصریح کرد: ما به عنوان سرباز نظام باید در این دو جبهه ایستاده و مقاومت کنیم و در این بین ما به عنوان کارگزار نظام اسلامی مسئولیت مضاعف داریم.

وی گفت: پایگاه مردمی و جمهوریت نظام اسلامی ما در طول این سال‌ها در عرصه‌های مختلف به خوبی نمایان بوده که انتخابات تنها یکی از این عرصه‌هاست و مردم هر کجا که احساس کردند کشور به حضور آن‌ها نیاز دارد پای کار آمدند از جمله دوران دفاع مقدس، دوران فتنه‌ها و نیز راهپیمایی‌هایی که هر ساله برگزار می‌شده و به نوعی یک رفراندوم در ادامه رأی دادن به جمهوری اسلامی بوده است.

امام جمعه زاهدان اضافه کرد: مردم کار خود را کرده و تلاش خود را داشته‌اند اما ما هم باید به وظیفه خود به درستی عمل کنیم.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم به دستی انجام وظیفه کنیم باید به بیانات مقام معظم رهبری توجه داشته باشیم که چه خط سیری را دنبال کرده‌اند.

امام جمعه زاهدان افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی، از آغاز سال ۱۴۰۲ شروع کرده و در خصوص مشارکت بالا، رقابت سالم و امنیت انتخابات هشدار داده‌اند که چنین چیزی طبیعتاً تکلیف ما را مشخص می‌کند و همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید در این جهت برنامه‌ریزی و به درستی اقدام کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان گفت: باید در هر یک از مراحل، کار را به خوبی پیش ببریم برای مثال در مرحله کنونی و بررسی صلاحیت‌ها اگر به خوبی عمل کنیم تأثیر مثبتی روی فرایند انتخابات خواهد داشت و اگر به خوبی عمل نشود در مشارکت مردم تأثیر منفی خواهد داشت.

وی ادامه داد: ما باید زمینه رقابت را فراهم کنیم تا جریان‌های فکری مختلفی که در داخل نظام وجود دارند احساس کنند یک نماینده در میان کاندیداها دارند تا انگیزه‌ای برای مشارکت آن‌ها در انتخابات باشد.

محامی اظهار کرد: در برگزاری انتخابات باید قانون معیار بوده و از برخوردهای سلیقه‌ای و مصلحت‌سنجی‌های شخصی پرهیز شود چرا که مصلحت سنجی‌هایی که خلاف قانون است در کوتاه مدت و بلند مدت به ضرر انقلاب اسلامی است زیرا اگر روند انتخابات سالم نباشد و سلامت انتخابات زیر سوال برود آبروی نظام اسلامی زیر سوال خواهد رفت و در دراز مدت آفتی برای نظام اسلامی خواهد بود.

وی خواستار پرهیز از اعمال سلایق شخصی، گروهی، حزبی و جناحی در برگزاری انتخابات شد و گفت: کارگزار نظام باید نسبت به همه بی طرف بوده و برای همه گروه‌ها پدری کند.

وی گفت: کار انتخابات باید شفاف، همراه با تبیین و اقناع عمومی بوده و قابل دفاع باشد.

امام جمعه زاهدان گفت: در انتخابات گذشته شورای اسلامی و ریاست جمهوری، سوالاتی در خصوص عملکرد شورای نگهبان مطرح شد که پاسخی به آن‌ها ارائه نشد و باید بدانیم که چنین چیزهایی در خاطر باقی خواهد ماند و اگر بخواهیم جایگاه نظارتی و قانونی شورای نگهبان را حفظ کنیم سزاوارتر از همه برای این کار خود شورای نگهبان و دستگاه‌های تحت نظر اوست.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در حوزه اجرای انتخابات هم باید فارغ از هر مسئله‌ای کار در کمال صلابت انجام شود.

وی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره گذشته و اعتراض برخی از کاندیداها مبنی بر تخلف در شمارش آرا، به دنبال این بودیم که مشخص شود تخلفی رخ نداده و مردم شبهه نداشته باشند یا اگر قانون شکنی رخ داده برخورد صورت گیرد و با پیگیری‌های لازم باز شماری آرا صورت گرفت و ثابت شد که هیچ‌گونه قانون شکنی رخ نداده و در نتیجه شبهه‌ها رفع شد و براین اساس مهم است که در این دوره نیز انتخابات شفاف و سالم برگزار شود.

امام جمعه زاهدان گفت: از منظر مردم شرکت در انتخابات هم حق است هم وظیفه از این جهت حق است که در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشند و البته تکلیف به وظیفه است زیرا ما شهدای زیادی را در راه انقلاب داده‌ایم و مدیون آن‌ها بوده و وظیفه داریم از میراث شهدا دفاع کنیم که یکی از عرصه‌های آن شرکت در انتخابات است.

صیانت از آرای مردم در اولویت کار

استاندار سیستان و بلوچستان، گفت: صیانت از آرای مردم و برگزاری هر چه بهتر انتخابات بادی در اولویت مدیران، فرمانداران و مسئولین کمیته‌ها باشد.

محمد کرمی افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری باید در عرصه انتخابات به مثل سایر عرصه‌ها در اولویت باشد.

وی تاکید کرد: ما امانت دار آرای مردم هستیم و باید دقت لازم را داشته باشیم.

شایان ذکر است در ادامه این نشست اعضا به بیان پیشنهادات، درخواست‌ها و گزارشات خود پرداختند.