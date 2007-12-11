احزاب سیاسی در جهت عملیات روانی دشمن حرکت نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده، عصر امروز در جمع خبرنگاران در استانداری خراسان رضوی افزود: سیاستمداران از دسیسه های دشمن در این شرایط حساس داخلی و خارجی آگاه باشند تا ناخواسته و ندانسته بهانه به دست دشمنان برای ایجاد جنگ روانی در داخل ندهند.

وی با بیان اینکه دلسرد کردن مردم از عدم حضور در انتخابات مجلس از شگردهای جنگ روانی و تبلیغی دشمن است، عنوان کرد: باید با آگاهی دادن به اقشار کم اطلاع جامعه و اثبات نقش اثر گذار مردم در سرنوشت سیاسی کشور، دشمن را ناکام گذاشت.

استاندار خراسان رضوی بیان داشت: برگزاری هرچه باشکوه تر و با نشاط تر انتخابات با حضور و مشارکت حداکثری مردم، یکی از مهمترین اقدامات برای خنثی سازی تهدیدات سیاسی و عملیات روانی دشمن است.

وی ادامه داد: هرچه در برگزاری انتخابات سالم تلاش کنیم بازهم از سوی دشمنان داخلی و خارجی به عدم سلامت انتخابات متهم می شویم اما در این میان احزاب پیرو خط انقلاب و رهبری آگاه باشند که ناخواسته در این میان وارد معرکه های فاسد سیاسی دشمن نشوند.