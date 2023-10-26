حضرت معصومه (س) یکی از جریان ساز ترین انسان های دوران خود بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی گرزین شامگاه پنجشنبه در مراسم همایش کنشگران و فعالان فرهنگی بانوان، اظهار کرد: نظامی که خداوند در این عالم طراحی کرده بسیار هوشمند است و هر عمل و عکس‌العملی بر یکدیگر تأثیر گذار هستند.

وی افزود: امروز همه دور هم جمع شدیم تا دفاع خود را از مردم مظلوم غزه اعلام کنیم و باید بدانیم این حرکت باعث تقویت جبهه حق وتضعیف جبهه باطل می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: اکنون در یک برهه‌ای از تاریخ قرار داریم که جزو سرنوشت ساز ترین زمان در تاریخ محسوب می‌شود.

وی حضرت معصومه (س) را یکی از جریان ساز ترین انسان‌های آن زمان دانست و افزود: حضرت معصومه (س) یک خانم جوان اما شجاع، با ایمان، امیدوار، اهل تفکر، توسل و زمانه شناس بود.

وی ادامه داد: زمانی که دشمن با فعالیت‌های مختلف سعی می‌کرد نام حجت خدا را از افکار عمومی پاک کند ایشان با یک بصیرت تاریخی تصمیم به هجرت گرفتند و به سمت امام زمانش حرکت کرد.

گرزین اظهار کرد: این بانو موفق شد قلوبی که غبار غفلت گرفته بود را بار دیگر نسبت به مبارزه حق علیه باطل متوجه کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: دشمن تلاش می‌کند توجه ما را به سمت مادیات سوق دهد تا وظایف تاریخی و مسئولیتی که نسبت به دین، ائمه و مظلومین عالم بر عهده داریم به فراموشی بسپاریم.

وی افزود: حضرت معصومه (س) موفق شدند بار دیگر وجدان‌های خفته را بیدار کنند و از برکت قیام ایشان افراد و علمایی زیادی مانند روح الله خمینی موسوی تربیت شدند و توانستند اتفاقات مهمی را رقم بزنند که تاریخی ساز شدند.