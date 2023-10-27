به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرزاده پنجشنبه شب در مراسم تجلیل از دانشآموزان دبیرستانهای وابسته به دانشگاه زانیاران و پویش پذیرفتهشده در آزمون سراسری ۱۴۰۲ که در تالار مولوی برگزار شد، ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای پذیرفتهشدگان آزمون سراسری دانشآموزان دبیرستانهای وابسته با دانشگاه کردستان اظهار داشت: در دو دبیرستان وابسته به دانشگاه دخترانه پویش و پسرانه زانیاران ۶۵۰ دانشآموز تحصیل میکنند.
وی افزود: در سال جاری سه کلاس تجربی و یک کلاس ریاضی و فیزیک در هر مجموعه دبیرستانی را پذیرش کرده و در سال تحصیلی آینده ۱۳۰۴-۱۴۰۳ رشته علوم انسانی را نیز به این دبیرستانها اضافه خواهیم کرد.
به گفته رئیس دانشگاه کردستان، بر اساس آمار در مجموع تا پیش از سال تحصیلی گذشته ۲۲۲ دانشآموز ما در رشتههای پزشکی و پیراپزشکی از جمله پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی و داروسازی قبول شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: نیروی انسانی کارآمد از مهمترین منابع توسعه بهشمار میرود و توسعه پایدار نیز با وجود حفظ و تقویت سرمایههای انسانی نخبه پایدار خواهد بود.
قادرزاده تصریح کرد: توجه به سرمایههای انسانی از جمله پیششرطهای توسعه پایدار برای کشور و استان است.
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