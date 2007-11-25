میزبانی نوجوانان آسیا اهمیت زیادی نداشت/ دنبال میزبانی جهانی هستیم

سعید درخشنده درگفتگو با خبرنگار مهر در مورد واگذاری امتیاز میزبانی رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا به کشور سریلانکا اظهارداشت: یکی از فاکتورهای رشد و توسعه والیبال در هر کشوری برگزاری دیدارهای قاره ای است. از آنجا که کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) به دنبال گسترش والیبال در میان کشورهای در حال توسعه است امتیاز میزبانی این بازی ها را از ایران گرفت و به سریلانکا داد.

وی خاطرنشان کرد: ایران در طول سال های اخیر بارها میزبان تیم های آسیایی در قالب رقابت های گوناگون بوده است و طبیعتا برگزاری بازی های نوجوانان در سال 2008 میلادی اعتبار جدیدی را نصیب والیبال ایران نمی کرد همان طور که گرفتن امتیاز میزبانی خللی به این اعتبار وارد نمی کند.

عضو کمیته مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) تصریح کرد: اگرچه ایران همیشه و در هر شرایطی آماده پذیرایی از دیگر تیم های آسیایی است اما در آینده نزدیک تلاش ما برای کسب میزبانی رقابتهای آسیایی کمتر می شود چرا که از این پس به دنبال برعهده گرفتن مسئولیت برگزاری مسابقات جهانی هستیم.

دبیر فدراسیون والیبال تاکید کرد: البته درحال حاضر شرایط میزبانی رقابت های جهانی را نداریم اما با توجه به برنامه ریزی انجام شده تا سال 2009 به استانداردهای لازم برای جلب اعتماد مسئولان فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) دست پیدا می کنیم.

درخشنده با بیان اینکه شرط اول برای برگزاری رقابت های جهانی داشتن 3 سالن مسابقه و 4 سالن تمرین است گفت: فعلا سالن های والیبال تهران و ارومیه تنها سالن های استاندارد کشوردر حد پیکارهای جهانی هستند. با پیگیری های فدراسیون والیبال سالن اصفهان هم به زودی به این شرایط می رسد. آن زمان می توانیم تقاضای خود را در مورد دعوت از تیم های جهان به ایران با جدیت بیشتری پیگیری کنیم.

عضو کمیته مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) خاطرنشان کرد: البته مسئولان این فدراسیون موافقت اولیه خود را برای برگزاری رقابت های نوجوانان یا جوانان جهان در ایران اعلام کرده است. اما ما برای قطعی شدن اجرای این برنامه رقیبانی به نام آمریکا، فرانسه و بلغارستان داریم که به لحاظ امکانات غنی تر از ما هستند. با این حال مصمم هستیم میزبان دور آتی این بازی ها باشیم.