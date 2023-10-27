به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود نورپور ظهر جمعه در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه کمالشهر در مصلای نماز جمعه این شهر به بیان حدیث نبوی به روایت از شیخ صدوق پرداخت، اظهار کرد: اَنَس یکی از یاران صدیق پیامبر اسلام (ص) بود که در راه نیت عملی و اخلاق اسلامی نسبت به امام معصوم (ع) ثابتقدم نماند.
امام جمعه کمالشهر افزود: اگر فردی دروغ بگوید هزاران فرشته و حتی عرشیان او را لعن و لعنت میکند و زندگی انسان دروغگو تبدیل به ظلمات میشود.
وی با اشاره به شش صفت از صفات اهل بهشت، افزود: اهل بهشت باید عامل به سخن راستگویی باشد و بر عهد خود وفادار باشید زیرا این نکته یکی از سفرهای انسان مؤمن است و رسم امانتداری را به جا آورید و اگر میخواهید بهشتی شوید باید نسبت به هر چیز صیاد نباشیم و منکرات از ما سرچشمه نگیرد و حافظ پاکدامنی و عفت در دنیا باشیم و زبان و دست را در امر خیر و نیکی حرکت بدهیم و مبادا روزی موجب حریمشکنی افراد به ناحق باشیم.
امام جمعه کمالشهر تصریح کرد: انقلاب اسلامی که امانت بیش از هزاران شهیدان والامقام است و شهدا این انقلاب را به ما مردم سپردهاند و باید پاسدار این امانت باشیم.
وی خاطرنشان کرد پدافند غیرعامل کشور مسئول دفاع و امنیت پایدار و اقدامات صیانتی و کاهش آسیبپذیری است.
نورپور سالروز شهادت شهید حسین فهمید و روز بسیج دانشآموزی را گرامی داشت و افزود: انقلاب اسلامی ایران با شعار توحیدی و رهنمودهای امام راحل و مجاهدت مردم به پیروزی رسید و در صحنههای مختلف، دشمنان نظام را خنثی ساخت.
خطیب جمعه کمالشهر با بیان اینکه رزمندگان بسیجی و ارتشی و پاسدار غیرتمندانه در تمامی صحنهها مدافع هویت دینی و ارزشهای آرمانی ایران اسلامی بودند و هستند، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس جوانمردانه در مقابل دشمنان بعثی و غربی ایستادگی و ایثارگری کردند.
وی به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با خانوادههای ایثارگر و شهدای لرستانی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این جلسه غزه را مظهر صلابت و صبر و استقامت دانست. و جنایات شیطان منفور و صهیونیست کودککش را محکوم ساخت. و بدانیم که مبارزات و مجاهدتهای منطقه غزه یک رزم سرنوشتساز است.
این مقام مسئول ادامه داد: امروز شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل تبدیل به یک شعار جهانی و استکبارستیزی در راستای ریشهکنی منفورترین و ظالمان نظام سلطه است.
وی بیان کرد: کمالشهر با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفری شاهد کمبود فضای آموزشی و امکانات زیرساختی در این رابطه است که میطلبد وزارت آموزش و پرورش این مشکلات را که مطالبه والدین است رفع کند.
خطبههای نماز جمعه این هفته شهر کمالشهر با موذنی حسین مؤمنی و با سخنرانی آقابراری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان کرج همراه بود.
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