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۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۰

مدیرکل هواشناسی البرز خبر داد؛

پیش‌بینی وزش باد و غبار محلی در البرز

پیش‌بینی وزش باد و غبار محلی در البرز

کرج- مدیرکل هواشناسی البرز گفت: در بعضی ساعات وزش باد و غبار محلی در استان مورد انتظار است.

آرش بهاروند احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از استقرار جوی پایدار تا میانه هفته آینده در منطقه البرز مرکزی است.

وی بیان کرد: به موجب آن بعضی ساعات وزش باد و غبار محلی در استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف تا قسمتی ابریدر بعضی ساعات همراه با غبار محلی است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۵ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۱۲ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۷ کیلومتر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی فردا آسمان البرز کمی تا نیمه‌ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و غبار محلی است.

بهاروند احمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۶ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۱۳ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۹ متر بر ثانیه است.

کد مطلب 5922948

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