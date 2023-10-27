آرش بهاروند احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از استقرار جوی پایدار تا میانه هفته آینده در منطقه البرز مرکزی است.
وی بیان کرد: به موجب آن بعضی ساعات وزش باد و غبار محلی در استان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف تا قسمتی ابریدر بعضی ساعات همراه با غبار محلی است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۵ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۱۲ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۷ کیلومتر بر ثانیه است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی فردا آسمان البرز کمی تا نیمهابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و غبار محلی است.
بهاروند احمدی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۶ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۱۳ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۹ متر بر ثانیه است.
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