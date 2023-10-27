زهرا آهنگرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی; طی ۷۲ ساعت آینده ضمن افزایش تدریجی دما، در اکثر نقاط استان وضعیت جوی به نسبت پایدار، فردا گاهی با گذر و افزایش ابر و در نواحی بادخیز شرق استان، در ساعاتی افزایش سرعت باد توأم با گردوخاک پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس طی فردا شنبه را صاف تا قسمتی ابری بعدازظهر افزایش ابر همراه با افزایش سرعت باد پیش بینی کرد.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۶+ درجه سلسیوس خنک‌ترین و داورزن با بیشینه دمای ۲۹ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهرستان مشهد مقدس بین ۱۱ و ۲۴ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی سبزوار ۳۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.