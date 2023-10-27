پایداری جوی در اوایل هفته بعد در کرمانشاه

محمدعلی زورآوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی با تداوم شرایط نسبتاً پایدار در استان کرمانشاه، تا دوشنبه هفته آینده، به استثنای در بعضی ساعات وزش باد ملایم و رشد ابر پدیده جوی قابل ذکری برای سطح استان پیش بینی نمیشود.
وی افزود: از سه شنبه تا پایان هفته به تناوب امواج ناپایداری جو استان را تحت تأثیر گرفته، در بعضی ساعات علاوه بر رشد ابر و وزش باد، بارشهایی نیز برای استان به همراه خواهد داشت.
سرپرست هواشناسی کرمانشاه تصریح کرد: احتمال این بارشها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین دمای هوا تا روز سه شنبه به آرامی افزایش و از چهارشنبه تا پایان هفته به تدریج کاهش خواهد یافت.
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