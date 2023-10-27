کابوس رژیم صهیونیستی ورود حزب الله و جبهه مقاومت به میدان جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های نماز جمعه ایلام بیان کرد: امروز مردم غزه، نه آب، نه برق، نه غذا و سوخت دارند و با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می‌کنند، از آسمان بمب‌های چند تُنی روی آنها می‌ریزند و برآورد شده تعداد بُمب هایی که روی مردم غزه ریخته‌اند معادل یک بُمب اتمی است که آمریکا در ژاپن به کار گرفت.

وی بیان کرد: رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل در ۲ دهه گذشته در تمام حمله‌های زمینی به لبنان و غزه از جمله ۲۲ روزه و ۳۳ روز سریع عقب کشیده و شکست خوردند و این نشان از قدرت رزمندگان مقاومت و فلسطین است.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه امروز شاهد هستیم در آمریکا و اروپا از مردم مظلوم فلسطین حمایت می‌شود، از طرفی اختلاف ریشه داری در حاکمیت رژیم اشغالگر قدس وجود دارد، عنوان کرد: تجمعات صدها هزار نفری در شهرهای این رژیم غاصب برگزار می‌شود، شرایط داخلی آنان شرایطی نیست که دوام داشته باشند و به طور قطع محکوم به شکست خواهند بود.

وی گفت: حمایت کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی نشان دهنده ضعف، ذلت و زبونی این رژیم است و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند عزیمت سران کشورهای غربی به فلسطین اشغالی برای جلوگیری از نابودی این رژیم غاصب است.

امام جمعه ایلام در ادامه با اشاره به سالروز شهادت دانش آموزان شهید حسین فهمیده، یادآور شد: حضور دانش آموزان در دفاع مقدس، یک پدیده تاریخ جنگ‌های دنیا بوده است.

وی اضافه کرد: چگونه یک دانش آموز با این سن و با چنین نحوه‌ای وارد عملیات شود، این برای دشمنان قابل درک و فهم نیست، باید تلاش کنیم که تفکر بسیجی در بین دانش آموزان و در سطح مدارس و دانشگاه‌های کشور گسترش یابد.