انقلاب اسلامی زمینه ساز ظهور است/ نبرد با صهیونیست ها جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شجاعی ظهر جمعه در نشست تخصصی مهدویت در عرصه بین الملل که با محوریت آزادسازی فلسطین و عملیات طوفان الاقصی در سالن همایش مدرسه معصومیه قم برگزار شد، اظهار کرد: خداوند در قرآن محکمات و متشابهات را آورده است و تاکید دارد با تکیه بر محکمات به مسائل نگریسته شود.

وی بیان داشت: انسان به عنوان خلیفه‌الله خلق شده و هر انسان یک روح‌الله است که این امر موجب می‌شود انسان، به سمت بی‌نهایت شدن سوق پیدا کند.

استاد حوزه علمیه افزود: در بهشت، زمان و مکان و آرزو بی‌نهایت است و انسان برای رسیدن به این ابدیت خلق شده و ۸۰ بار خداوند در قرآن بر این موضوع تاکید کرده و دین آمده است انسان را به این جایگاه برساند و انبیا نیز برای کمک کردن انسان برای دستیابی به این جایگاه آمدند که طاغوت مانع از این امر شده است.

مبلغ عرصه مهدویت با بیان اینکه پیامبر آمده است که با دین حق بر تمامی ادیان غلبه کند که در این زمینه مشرکان و کفار درگیری‌هایی ایجاد خواهند کرد، افزود: اسلام آمده تا همه مردم به رحمت برسند اما این انسان است که دارای اختیار بوده و ممکن است این مسیر را دنبال نکند.

حجت‌الاسلام شجاعی بیان داشت: امام زمان (عج) می‌تواند اقداماتی جهانی انجام دهد که سایر اهل بیت (ع) این امکان را نداشتند که فهم این موضوع مهم است که اگر درک درستی صورت نگیرد خرافه پدید می‌آید.

استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: عدم خواست مردم و ممانعت طاغوت مانع از دست یافتن اهل بیت علیهم السلام به اهداف بلندشان شد و خداوند در قرآن در آیات زیادی از انسان می‌خواهد اول او تصمیم بگیرد و خدا منتظر حرکت مردم است و خداوند تابع انسان است و ظهور نیز دست ما است و ما باید شرایط ظهور را نزدیک کنیم.

ظهور قاعده دارد

وی عنوان داشت: ظهور قاعده دارد و باید این عرصه را شناخت و قرآن می‌فرماید، برای تشکیل حکومت خدا، باید مردم این حکومت را بخواهند و برای ایجاد آن تلاش کنند و در این مسیر انبیا و پیامبران الهی آمدند و از سویی دیگر دولت کریمه‌ای نیز در قرآن اشاره شده است.

استاد حوزه علمیه در تمامی ادیان و مذاهب به ظهور اعتقاد دارند و اسامی منجی متفاوت است اما او همان امام زمان (ع) است و آن حضرت زمانی ظهور خواهند کرد که مردم بخواهند که اگر غیر از این باشد با عدالت خداوند سازگار نیست.

وی با بیان اینکه همدلی و وفاداری از شرایط ظهور است گفت: اگر مردم دنیا توانستند این شرایط را فراهم کنند ظهور محقق خواهد شد اما اگر منجی بیاید و جان او در خطر باشد ظهور رخ نخواهد داد و این انسان‌ها هستند که باید بخواهند و آینده را برای ظهور نزدیک کنند.

کارشناس حوزه مهدویت گفت: همه انبیا بر آمدن منجی تاکید کردند و خداوند نیز تاکید کرده است که بندگان باید آنقدر قوی و قدرتمند شوند تا بتوانند زمین را به ارث ببرند.

وی ادامه داد: همه امامان فرمودند که آمده اند تا مقدمه‌ای برای ظهور امام زمان (عج) باشند و در روایات بالاترین اعمال و جهاد امت، انتظار فرج بیان شده است که در این صورت دین پیامبر اسلام کامل خواهد شد.

وی اضافه کرد: انسان به میزانی دین دار است که برای ظهور تلاش کند و سنجش دینداری بر اساس روایات انتظار برای فرج است و دین فهم امیدوارانه و ساخت آینده است.

استاد شجاعی عنوان داشت: در روایات ما فلسطین جایگاهی دارد و یک نشانه است و یکی از الزامات برای آینده پیروزی فلسطین است و در روایات داریم که برقراری امنیت از جمله مقدمات ظهور است تا جان حضرت در امان باشد تا در ادامه بتواند بر تمام ادیان و استکبار مقابله کند که در این مسیر مشرکان و کفر در برابر ایشان خواهند ایستاد.

استاد شجاعی بیان داشت: اگر مردم شرایطی که خداوند خواسته است را فراهم کنند در این صورت مهدی موعود خواهد آمد و توفیق الهی نیز همراه خواهد داشت و خداوند مهربانی خود را از این طریق به مردم خواهد رساند.

وی با بیان اینکه ۸ آیه قرآن به موضوع زمان ظهور اشاره کرده است افزود: شرط ظهور این است که مردم باید امام زمان (عج) را بخواهند چرا که او در مقام حاکمیت است که باید این مقدمه از سوی مردم فراهم شود.

آزادسازی فلسطین به دست شیعه رخ خواهد داد

وی با بیان اینکه آزادسازی فلسطین به دست شیعه رخ خواهد داد، افزود: انقلاب اسلامی زمینه ساز ظهور بوده است و امام راحل بارها در زمینه مقدمه سازی امر ظهور تاکید داشتند و انقلاب اسلامی بین الطلوعین ظهور امام زمان (عج) است.

استاد حوزه علمیه گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند من می دانم که خداوند اراده کرده است که اسرائیل نابود شود.

وی گفت: آن انقلاب اسلامی که زمینه ساز ظهور است، فقط در ایران نیست و ظهور حضرت مهدی (عج) فقط منوط به این انقلاب نخواهد بود.

وی ادامه داد: در عرصه بین الملل در تبلیغ موضوع مهدویت به مشترکات ادیان باید پرداخت و من در تبلیغ مهدویت در سایر کشورها که مسلمان نیستند از مشترکات صحبت می‌کنیم.

کارشناس حوزه مهدویت افزود: امروز نبرد با صهیونیست جهانی شده است و کسی تصور نمی‌کرد که این اتفاق رخ دهد و این نشان دهنده آن است که می‌توان با این مردم در موضوعات مشترک دیگر نیز صحبت کرد.

وی ادامه داد: امروز در مراسم اربعین غیر از اهل سنت، بزرگان ادیان دیگر نیز حاضر می‌شوند که نمایندگان یک جریان و امت هستند.