غزه مظهر اقتدار و استقامت در جهان اسلام برای کل بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در خطبههای این هفته نماز جمعه ارومیه با تاکید بر استقامت مردم غزه در برابر ظلم استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل اظهار کرد: مردم غزه در اوج مظلومیت به شهادت میرسند اما جلوههای زیبایی از اقتدار، عظمت، صبر و استقامت را به جهانیان به نمایش گذاشتهاند.
وی با اشاره به عملیات طوفان الاقصی ادامه داد: ضربهای که اسرائیل در این اتفاق خورد، در تاریخ به عنوان ضربه بزرگ ثبت شد.
حجت الاسلام قریشی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اضافه کرد: برخی سردمداران کشورها فریب آمریکا و اسرائیل را میخورند و مسلمانان را تروریست مینامند و این در حالی است که این کشورها با دیدن جنایات رژیم صهیونیستی در سکوت محض قرار گرفتهاند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی افزود: در دنیای امروز میتوان ظالمان را به راحتی دید و آنان را شناخت.
حجت الاسلام والمسلمین قریشی با تسلیت ایام وفات حضرت فاطمه معصومه (س) و با اشاره به جایگاه آن حضرت در جهان اسلام گفت: برای امامزادهها زیارت نامه معصوم نداریم اما حضرت فاطمه معصومه (س) این جایگاه را دارد و از رتبه شفاعت برخوردار است.
وی در خصوص نامنویسی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: مجلس نماد خرد جمعی است و باید افراد باسواد، خردمند و باهوش را شناخت و به آنها رأی داد تا در مجلس شورای اسلامی قوانین متناسبی وضع کنند.
آئین عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته با حضور پرشکوه مردم ارومیه در مصلای امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد.
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