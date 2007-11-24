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۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۳۹

500 نخبه بسیجی در شهرستان کرج تجلیل شدند

کرج - خبرگزاری مهر: سپاه ناحیه مقاومت شهرستان کرج از 500 نخبه بسیجی در این شهرستان تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرمانده سپاه ناحیه کرج در آیین تجلیل از نخبگان بسیجی شهرستان کرج، اظهار داشت: طی چند ماه اخیر نخبگان بسیجی از نهادهای مختلف دانش آموزی، دانشجویی، فرهنگیان، کارگران و کارمندان بسیجی انتخاب شده و در این مراسم از این افراد تجلیل می شود.

سرهنگ سید عبدالرسول شمندی افزود: همایش تجلیل از نخبگان بسیجی برای اولین بار در سطح شهرستان کرج اجرا شده است و در صدد هستیم این همایش در سالهای آینده نیز برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: در میان این افراد، 50 نفر به عنوان نخبگان ویژه شناسایی شده اند.

این مسئول هدف از برگزاری این مراسم را افزایش توان علمی و کارایی بسیجیان عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر افزایش توان علمی جوانان بسیجی و افزایش اتکا به توانمدی های ایرانیان بهترین جواب در مقابل تهدید دشمنان است.

همچنین در این مراسم رئیس موسسه سرم سازی رازی عنوان کرد: بسیج نشانه ای از هویت ملی است و در حفظ استقلال کشور و افتخارات ملی تاثیر به سزایی دارد.

عبدالحسین دلیمی افزود: در شرایطی که دشمنان اسلام می خواهند وضعیت کشور را بحرانی سازند، بسیج می تواند غرور ملی را ارتقا دهند و دشمنان ایران را سرکوب کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف دشمنان از سرکوب کردن حرکت های اسلامی، وابستگی مسلمانان به غرب و دستاوردهای آنان است و ایرانیان توانستند با به دست آوردن انرژی هسته ای غرور ملی را از آن خود کنند.

دلیمی تاکید کرد: موسسات آموزشی موجود در کشور با سیستم مدیریتی بسیجی توانسته اند فرهنگ اصیل ایرانی را رواج دهند و اگر این فعالیت ها کم رنگ شود دشمنان اسلام به این افتخارات دست پیدا می کنند.

در این مراسم مسئولان سپاه و ناحیه مقاومت بسیج کرج، مسئولان شهری و مربیان و دانش آموزان نخبه آموزش و پرورش حضور داشتند.

کد مطلب 592312

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