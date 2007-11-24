500 نخبه بسیجی در شهرستان کرج تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرمانده سپاه ناحیه کرج در آیین تجلیل از نخبگان بسیجی شهرستان کرج، اظهار داشت: طی چند ماه اخیر نخبگان بسیجی از نهادهای مختلف دانش آموزی، دانشجویی، فرهنگیان، کارگران و کارمندان بسیجی انتخاب شده و در این مراسم از این افراد تجلیل می شود.

سرهنگ سید عبدالرسول شمندی افزود: همایش تجلیل از نخبگان بسیجی برای اولین بار در سطح شهرستان کرج اجرا شده است و در صدد هستیم این همایش در سالهای آینده نیز برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: در میان این افراد، 50 نفر به عنوان نخبگان ویژه شناسایی شده اند.

این مسئول هدف از برگزاری این مراسم را افزایش توان علمی و کارایی بسیجیان عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر افزایش توان علمی جوانان بسیجی و افزایش اتکا به توانمدی های ایرانیان بهترین جواب در مقابل تهدید دشمنان است.

همچنین در این مراسم رئیس موسسه سرم سازی رازی عنوان کرد: بسیج نشانه ای از هویت ملی است و در حفظ استقلال کشور و افتخارات ملی تاثیر به سزایی دارد.

عبدالحسین دلیمی افزود: در شرایطی که دشمنان اسلام می خواهند وضعیت کشور را بحرانی سازند، بسیج می تواند غرور ملی را ارتقا دهند و دشمنان ایران را سرکوب کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف دشمنان از سرکوب کردن حرکت های اسلامی، وابستگی مسلمانان به غرب و دستاوردهای آنان است و ایرانیان توانستند با به دست آوردن انرژی هسته ای غرور ملی را از آن خود کنند.

دلیمی تاکید کرد: موسسات آموزشی موجود در کشور با سیستم مدیریتی بسیجی توانسته اند فرهنگ اصیل ایرانی را رواج دهند و اگر این فعالیت ها کم رنگ شود دشمنان اسلام به این افتخارات دست پیدا می کنند.

در این مراسم مسئولان سپاه و ناحیه مقاومت بسیج کرج، مسئولان شهری و مربیان و دانش آموزان نخبه آموزش و پرورش حضور داشتند.