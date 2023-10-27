خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تاکید آیت الله رئیسی در سفر ۲۰ مهر ماه هیأت دولت به استان فارس مبنی بر اینکه دستگاه‌های مختلف دسترسی مردم به تأمین مسکن را سهولت ببخشند و زمین، مصالح و تسهیلات بانکی به سهولت در اختیار مردم قرار بگیرد بارقه امیدی بود در دل مردمی که سال‌های سال منتظر خانه‌دار شدن بودند و تورم بخش مسکن در کنار نا ترازی درآمد و هزینه‌ها مانع حتی فکر کردن به این رؤیا می‌شد.

رئیس جمهور اما به این خاطر که نهضت ملی مسکن را گامی در جهت تحقق عدالت و بهره‌مندی اقشار مختلف به ویژه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی می‌دانست در نشست‌های گوناگون از نشست خبری با خبرنگاران گرفته تا نشست شورای اداری با مدیران و فعالان اقتصادی استان فارس بر این مهم تاکید کرد.

تاکید آیت الله رئیسی در مورد اینکه نهضت به معنای واقعی در استان فارس قابل تحقق است اشاره وی به نهضت تأمین زمین در استان فارس، استان پیشتاز در این زمینه در کشور به عنوان مقدمه کار بود و حال پس از تأمین زمین نوبت به بانک‌ها و شرکت‌های ساختمان‌سازی رسیده که گام بعدی را محکم‌تر بردارند.

تحقق مسکن ملی به عنوان یکی از مهمترین سرفصل‌های سیاست داخلی دولت آیت الله رئیسی

یکی از شرکت‌های فعال در استان فارس در نهضت ملی مسکن شرکت «سکاف»، با تجربه اجرای ۳۴ پروژه ملی زیربنایی و ساختمانی در نقاط مختلف ایران است که با حدود ۴۲ سال سابقه قرار است با احداث ۲۰ هزار واحد مسکونی ظرف دو سال آینده، خیال عده زیادی از مردم به خصوص اقشار کم برخوردار استان فارس را از جهت داشتن سرپناهی امن راحت کند.

امری که در صورت اجرای صحیح و نظارت دقیق کیفی، هم اعتماد عمومی و امیدآفرینی مدنظر رهبر معظم انقلاب را تحقق می‌بخشد و هم مردم علاقمند و وفادار به نظام و انقلاب در پنجمین طلیعه انقلاب در دولت مردمی آیت الله رئیسی از ثمرات و برکات انقلاب بیشتر بهره‌مند خواهند شد.

در همین خصوص مدیرعامل شرکت سکاف در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که با توجه به قرار گرفتن فارس بر روی گسل‌های متعدد و لرزه خیز بودن آن و جنس خاکش، امنیت و کیفیت این پروژه تا چه اندازه تضمین شده است با اشاره به برخورداری سکاف از گواهینامه رتبه یک صلاحیت پیمانکاری گفت: بزرگترین سرمایه این شرکت تعهد و صداقت نسبت به ذی نفعان و کارفرمایان، مشتری‌مداری، همراه با توجه به تعهدات اجتماعی در مناطق اجرای پروژه به عنوان عامل موفقیت در ایجاد سرمایه اجتماعی برای شرکت است.

کامبیز صالحی افزود: مسکن ملی، یکی از مهمترین سرفصل‌های سیاست داخلی دولت مردمی حضرت آیت الله رئیسی به شمار می‌رود و شرکت سکاف با آماده سازی و اجرای ۱۹۳۸۶ واحد مسکونی در قالب زیربنای زیرساخت ۲۳۲۴۳۲۰ متر مربع، تمام تلاش خود را برای همگامی با دولت محترم به کار بسته است.

به گفته وی این شرکت با تجربه کار در حوزه‌های متنوع صنایع نفت و گاز، باند و راه آهن، ابنیه و ساختمان و صنعت و معدن اکنون مجری ۱۱ پروژه ساختمانی و عمرانی در محدوده استان فارس شامل احداث حدود ۲۰۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن استان فارس و رکوردداری در این زمینه، اجرای ۴ پروژه ساختمانی در خارج از محدوده استان فارس، ۷ پروژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، ۲ پروژه راه آهن و نیز ۵ پروژه راهسازی در نقاط مختلف کشور را در دست اجرا دارد و به همین خاطر رضایت خاطر مردم برای این مجموعه اهمیت زیادی دارد.

به گفته مدیرعامل سکاف، اجرای پروژه‌های این شرکت در محدوده استان فارس و در شهرستان‌های دبیران، حاجی آباد، داراب، مرودشت، صدرا، لار، استهبان، نی ریز، فسا و کمیل آباد شیراز، منجر به اشتغالزایی مستقیم برای ۳۰۰۰ نیروی کار و اشتغالزایی غیرمستقیم برای ۱۵۰۰۰ نفر شده است.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که آیا وعده مدیران نهضت ملی مسکن به عنوان مجری طرح نهضت ملی مسکن در خصوص تحویل دو ساله حدود ۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مردم استان فارس به ویژه مناطق کمتر برخوردار این استان تا چه اندازه تحقق خواهد یافت و آیا در دو سال باقیمانده به حیات دولت سیزدهم آیا کلید این واحدها به مردم تحویل داده خواهد شد؟