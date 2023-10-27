  1. استانها
  2. قم
۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۰

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

مدال های طلا و برنز پاراآسیایی هانگژو بر گردن ورزشکاران قمی

مدال های طلا و برنز پاراآسیایی هانگژو بر گردن ورزشکاران قمی

قم- رییس هیات ورزشی جانبازان و معلولان استان قم از مدال آوری طلا و برنز مسابقات پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۳ چین توسط ۲ ورزشکار قمی خبر داد.

محمد پیروزمنش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات فینال والیبال نشسته و رده بندی بسکتبال با ویلچر پاراآسیایی هانگژو در حالی امروز برگزار شد که ۲ ورزشکار قمی حاضر در این تیم ها مدال های طلا و برنز را کسب کردند.

رییس هیات ورزشی جانبازان و معلولان استان قم افزود: حسین گلستانی بازیکن پرافتخار استان قم در والیبال نشسته به همراه تیم ملی جمهوری اسلامی ایران مدال طلای بازیهای پارا آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ را کسب کرد.

وی ابراز داشت: گلستانی همراه با سایر ملی پوشان امروز موفق شد در فینال مقابل قزاقستان سه بر صفر برنده شود.

پیروزمنش ادامه داد: تیم ملی والیبال نشسته جمهوری اسلامی ایران پس از ۵ بازی و از دست ندادن حتی یک ست توانست با اقتدار به مقام قهرمانی دست یابد.

وی بیان کرد: محمد محمدنژاد بسکتبالیست توانمند استان قم توانست در کنار تیم ملی بسکتبال با ویلچر جمهوری اسلامی ایران به عنوان سوم و مدال برنز بازی هایی پارا آسیایی هانگژو برسد.

رییس هیات جانبازان و معلولان استان قم افزود: تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در نیمه نهایی جدالی نزدیک و پایاپای با تیم ژاپن داشت در عین شایستگی از حضور در فینال بازماند.

وی ابراز داشت: این ورزشکاران پرافتخار در دیدار رده بندی با نتیجه ۷۹ بر ۳۵ با اقتدار چین را مغلوب کرد و به مدال برنز رسیدند.

کد مطلب 5923200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها