مدال های طلا و برنز پاراآسیایی هانگژو بر گردن ورزشکاران قمی

محمد پیروزمنش در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات فینال والیبال نشسته و رده بندی بسکتبال با ویلچر پاراآسیایی هانگژو در حالی امروز برگزار شد که ۲ ورزشکار قمی حاضر در این تیم ها مدال های طلا و برنز را کسب کردند.
رییس هیات ورزشی جانبازان و معلولان استان قم افزود: حسین گلستانی بازیکن پرافتخار استان قم در والیبال نشسته به همراه تیم ملی جمهوری اسلامی ایران مدال طلای بازیهای پارا آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ را کسب کرد.
وی ابراز داشت: گلستانی همراه با سایر ملی پوشان امروز موفق شد در فینال مقابل قزاقستان سه بر صفر برنده شود.
پیروزمنش ادامه داد: تیم ملی والیبال نشسته جمهوری اسلامی ایران پس از ۵ بازی و از دست ندادن حتی یک ست توانست با اقتدار به مقام قهرمانی دست یابد.
وی بیان کرد: محمد محمدنژاد بسکتبالیست توانمند استان قم توانست در کنار تیم ملی بسکتبال با ویلچر جمهوری اسلامی ایران به عنوان سوم و مدال برنز بازی هایی پارا آسیایی هانگژو برسد.
رییس هیات جانبازان و معلولان استان قم افزود: تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در نیمه نهایی جدالی نزدیک و پایاپای با تیم ژاپن داشت در عین شایستگی از حضور در فینال بازماند.
وی ابراز داشت: این ورزشکاران پرافتخار در دیدار رده بندی با نتیجه ۷۹ بر ۳۵ با اقتدار چین را مغلوب کرد و به مدال برنز رسیدند.
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