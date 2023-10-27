تصادف مرگبار در آزادراه پیامبر اعظم (ص) آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی نیا در گفت‌وگو با خبرنگاران در تشریح این خبر، گفت: امروز گزارش برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ با تریلر به مرکز اورژانس استان اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، دو اکیپ از اورژانس با کدهای سلوک و قره بابا به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: کارشناسان اعزامی، دو مصدوم مرد ۳۰ و زن ۲۵ ساله این حادثه را در حال احیا و بدون علائم به بیمارستان امام حسین (ع) هشترود انتقال دادند.

شادی نیا گفت: متأسفانه هر دو سرنشین در بیمارستان فوت کردند.