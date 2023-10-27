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۵ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۲۹

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی خبر داد؛

تصادف مرگبار در آزادراه پیامبر اعظم (ص) آذربایجان شرقی

تصادف مرگبار در آزادراه پیامبر اعظم (ص) آذربایجان شرقی

تبریز-سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از کشته شدن دو نفر در اثر سانحه رانندگی در آزادراه پیامبر اعظم(ص)، کیلومتر ۲۱۰ تبریز به زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی نیا در گفت‌وگو با خبرنگاران در تشریح این خبر، گفت: امروز گزارش برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ با تریلر به مرکز اورژانس استان اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، دو اکیپ از اورژانس با کدهای سلوک و قره بابا به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: کارشناسان اعزامی، دو مصدوم مرد ۳۰ و زن ۲۵ ساله این حادثه را در حال احیا و بدون علائم به بیمارستان امام حسین (ع) هشترود انتقال دادند.

شادی نیا گفت: متأسفانه هر دو سرنشین در بیمارستان فوت کردند.

کد مطلب 5923201

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