به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با همکاری انجمن کارتونیست‌های تبریز، موزه کاریکاتور تبریز، اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی و فکو ایران در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی با هدف آموزش اجتماعی و فرهنگ سازی برگزار می شود.

دبیرخانه این جشنواره از هنرمندان کارتونیست خواسته با دیدگاههای ریزبینانه خود اتحاد ملی را با وجود تفاوت‌های قومی و فرهنگی گسترش دهند. بخش دیگر این جشنواره موضوع آزاد است که هنرمندان می‌توانند آثار خود را تا دهم اسفندماه امسال به نشانی تبریز، باغ گلستان، رو به روی هنرستان وحدت، کتابخانه ملی سابق، موزه کاریکاتور، دفتر انجمن کاریکاتور ارسال کنند.

بعد از داوری آثار که 15 اسفندماه امسال انجام می گیرد، نمایشگاهی از آثار برگزیده این جشنواره در تبریز برپا خواهد شد. بنابر اعلام دبیرخانه این جشنواره جایز نفر اول مدال طلا، نفر دوم مدال نقره و نفر سوم مدال برنز خواهد بود. همچنین به 10 نفر در بخش اتحاد ملی و سه نفر در بخش آزاد دیپلم افتخار اهدا خواهد شد.