به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داستان "قطب نمای طلایی" از سه گانه "نیروی اهریمنی اش" روایتگر تلاش دختری است که می خواهد دوست خود را از چنگ یک مذهبی افراطی نجات دهد.

این کتاب از نظر مسیحیان کاتولیک یک اثر ضد مسیحی خوانده شده و مسئولان مدارس کاتولیک کانادا از دستگاه آموزش و پرورش این کشور خواسته اند تا کتاب را هرچه سریع تر از مدارس جمع آوری کند.

این اعتراضات سبب شد تا "قطب نمای طلایی" برخلاف خواسته دولت کانادا از مدارس منطقه کاتولیک نشین هالتون جمع آوری شود. بروس کمپل مدیر روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش کانادا در این خصوص گفت: ما کتاب را خوب بررسی کرده ایم. عده ای از کارشناسان ما این کتاب را کاملا خوانده و درباره آن نظر مثبت داده اند.

با این حال علاوه بر کانادا، کاتولیکهای آمریکا نیز کتابهای فیلیپ پولمن و همچنین فیلمی را که اخیرا از روی رمان نوجوانانه "قطب نمای طلایی" (از سه گانه "نیروی اهریمنی اش") ساخته شده، تحریم کرده اند.

آنان با اعتراض به ساخت فیلم "قطب نمای طلایی" مدعی شده اند که رمان پولمن یک داستان ضد کلیسایی است که مذهب کاتولیک را تضعیف می کند.

این فیلم با بازی نیکول کیدمن و دانیل کریک قرار است اواخر سال 2007 میلادی اکران شود ولی معترضان از کارگردان فیلم خواسته اند تا داستان فیلم را اصلاح و تعدیل کند؛ این درحالی است که بازیگران و کارگردان فیلم و همچنین فیلیپ پولمن این ادعاها را رد کرده و از داستان آن دفاع کرده اند.