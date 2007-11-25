جایزه ادبی جلال به تعویق افتاد / آثار جشنواره خریداری شده اند

علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب که به همراه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، مجری برگزاری این جایزه است، درباره دلیل به تعویق افتادن جایزه ادبی جلال آل احمد در نخستین سال برگزاری آن، گفت: قرار بود جایزه دوم آذر برگزار شود که نشد. این اتفاق دلیل خاصی ندارد و به مسائلی مانند زمان بندی و تنظیمات اداری برمی گردد که به دلایلی انجام نشده است.

وی بدون اشاره به این ناهماهنگی ها، افزود: به زودی با هیئت امنای جایزه مذاکراتی را انجام می دهیم تا در این مورد که "جایزه امسال برگزار شود یا نه؟" تصمیم گرفته شود.

شجاعی درباره امکان برگزاری این جایزه ادبی در سال جاری نیز گفت: قصد ما این است که نخستین دوره جایزه را برگزار کنیم اما اینکه کی این کار انجام شود مستلزم مذاکره با اعضای هیئت امنای جایزه است و نمی توانم زمانی را در این مورد اعلام کنم. این افراد نیز اعضای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که برای برگزاری آن دعوت به همکاری شده اند.

آثار برای جشنواره بیشتر خریداری شده است تا اینکه ارسال شود

در همین باره، منوچهر اکبری دبیر علمی جایزه ادبی جلال آل احمد درباره مشکلات به وجود آمده در روند برگزاری نخستین دوره این جایزه، به خبرنگار مهر گفت: تا جایی که من می دانم این جایزه قرار نیست امسال برگزار شود و دلیل آن را هم نمی دانم. این را باید از معاونت فرهنگی ارشاد پرسید!

وی بدون ذکر تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه درباره سرانجام این آثار افزود: آثار زیادی به دبیرخانه ارسال نشده است. آثار بیشتر توسط موسسه خانه کتاب و معاونت فرهنگی ارشاد خریداری شده است و شاید بتوان گفت تعداد این آثار نصف یک قفسه کتاب است.

دبیر علمی جایزه ادبی جلال آل احمد اضافه کرد: چون قرار نیست این جایزه امسال برگزار شود، آثار هم داوری نخواهد شد و تنها در صورت فراهم شدن شرایط اجرا توسط معاونت فرهنگی ارشاد، آثار به مرحله داوری می روند.

به گزارش مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی تیرماه امسال طرح اهدای جایزه ادبی جلال آل احمد را با هدف ارتقای زبان و ادبیات ملی ـ دینی تصویب و برای برگزاری آن ستادی به نام "ستاد اهدای جایزه ملی جلال آل‌احمد" به ریاست وزیر ارشاد و متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو شورای هنر تشکیل داد و دبیری این جایزه را نیز به معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی سپرد. سپس قرار شد اولین دوره جایزه ادبی و ملی جلال آل احمد با مشارکت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و موسسه خانه کتاب دوم آذرماه 1386 (همزمان با روز تولد این نویسنده) برگزار شود. همچنین مقرر شد هزینه‌های لازم برای اجرای این طرح به صورت تبصره ‌ای در بودجه سالانه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منظور گردد. زمان نهایی برای ارسال آثار به دبیرخانه جایزه جلال آل احمد 31 شهریور ماه بود. ارزش جایزه ادبی جلال 110 سکه بهار آزادی به علاوه نشان ادبی این نویسنده تعیین و قرار شد هر سال به نفرات برتر 5 حوزه داستان بلند، داستان کوتاه، نقد ادبی، تاریخ نگاری و مستندنگاری اهدا شود.