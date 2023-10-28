اجرای ۳۵ هزار میلیارد تومان طرح در سفر رئیس جمهور به کردستان

بختیار خلیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اجرایی پتروشیمی شهرستان بیجار با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد تومان به عنوان مهمترین طرح در سفر ریاست جمهوری، آغاز می‌شود.

وی با اشاره به این مطلب که در سفر ریاست جمهوری به استان کردستان چندین پروژه مهم در شهرستان‌های سنندج، مریوان، بیجار و قروه به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: پروژه انواع تولید قیر با ۱۲۰ نفر اشتغال‌زایی در شهرستان مریوان، پروژه پتروس در شهرستان سقز با اشتغال‌زایی ۳۰۰ نفر، پروژه آجر فشاری در شهرستان قروه با اشتغال‌زایی ۵۰ نفر و تولید پروفیل یو پی وی سی در سنندج با ۹۰ نفر اشتغال‌زایی نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: همچنین بهره‌برداری از ۳ جاده دسترسی معادن که به صورت جهادی به اتمام رسیده را داریم که شامل جاده قصلان - سریش‌آباد به طول ۳ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۹.۶ میلیارد تومان، الوند قلی شهرستان بیجار با اعتباری بالغ بر ۲۱.۶ میلیارد تومان و شاه نشین مریوان با اعتباری بالغ بر ۱۵.۲ میلیارد تومان است.

خلیقی یادآور شد: در مجموع در دور دوم سفر رئیس جمهور به کردستان، ۲ طرح و ۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۵ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد که یکی از برکات سفر ریاست جمهور به استان کردستان خواهد بود.

صدور پروانه اکتشاف برای ۱۰ محدوده امیدبخش کردستان

وی ادامه داد: همچنین در بحث طرح تحول سه جانبه نیز ۳۶ محدوده امید بخش را در استان کردستان شناسایی کرده که برای ۱۰ محدوده آن پروانه اکتشاف صادر می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: با همکاری و هماهنگی مجموعه شستا سرمایه گذاری در ۴ شهرستان معدنی دیواندره، سقز، بیجار و قروه داریم و امیدواریم در امر سرمایه گذاری که تولید و اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت گام‌های مؤثری برداریم.

خلیقی اظهار داشت: یکی از اهدافی که ما به جد پیگیر آن هستیم سرمایه گذاری در استان است و خوشبختانه تمامی سرمایه گذاری‌ها مصوبه ریاست جمهوری را دارد و بحث سرمایه گذاری تولید لوازم خانگی بزرگ در شهرستان سنندج در شهرک صنعتی شماره ۱ زمین واگذار می‌شود و ۵۰۰ نفر اشتغالزایی دارد.

آغاز عملیات اجرایی سرمایه‌گذاری لوازم خانگی در سنندج

وی افزود: همچنین سرمایه گذاری دیگری در حوزه لوازم خانگی در شهرستان سنندج داریم که شاهد آغاز عملیات اجرایی آن بوده و در آینده نزدیک شاهد رونق تولید و اشتغال در بحث صنعت، معدن و تجارت کردستان خواهیم بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته موارد دیگری در سایر بحث‌های صنعتی، معدنی و تجاری در استان کردستان مورد بحث و بررسی قرار دارد.

خلیقی یادآور شد: بحث تجاری منطقه آزاد یکی از مواردی است که در سفر ریاست جمهوری بررسی شد و بحث منطقه آزاد تجاری صنعتی کردستان هم در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: بحث بازگشایی بازارچه سیف سقز هم در دستور کار قرار می‌گیرد و با توجه به مطالبه‌گری تجار و بازاریان شهرستان سقز این موضوع هم بررسی می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: در بحث بازگشایی بازارچه‌های مرزی بحث تولید استان هم کامل در نظر گرفته شده و هیچ خللی در آن ایجاد نمی‌شود و لیست کالاهای وارداتی بررسی و لحاظ می‌شود.