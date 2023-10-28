تولید تخمه آجیلی لیلاخ در آستانه تبدیل شدن به مارک ملی

مجتبی اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان دهگلان با تولید نیم میلیون تن انواع محصولات کشاورزی نقش مهمی در تولید انواع محصولات کشاورزی در کشور ایفا می‌کند.

وی افزود: این منطقه قطب اصلی تولید گندم، سیب‌زمینی، نخود، جو، ذرت علوفه‌ای، یونجه و سایر محصولات کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه شرایط آب و هوایی، خاک حاصلخیز و اقلیم مناسب کشاورزان منطقه را به کشت محصولات کشاورزی تشویق کرده است، افزود: کاشت تخمه آجیلی چند سالی است که در منطقه لیلاخ آغاز شده و کشاورزان پیشرو در این زمینه پیشقدم شده‌اند.

کشاورز دهگلانی بیش از چهار تن تخمه تولید کرد

اسدی با اشاره به اینکه یکی از کشاورزان پیشرو لیلاخی امسال با کاشت چهار هکتار تخمه آجیلی فعالیتی جدید را در منطقه آغاز کرده است، افزود: وی توانسته با تولید بالغ بر ۴ تن و ۲۰۰ کیلو تخمه در هکتار رکورد تازه‌ای را در تولید این محصول از خود به جا بگذارد.

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان تصریح کرد: تولید این محصول ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب‌های زیر زمینی می‌تواند به ساختمان خاک هم کمک کند.

وی درباره کشت تخم آفتابگردان افزود: بالغ بر ۱۱۰ هکتار از مزارع آبی شهرستان دهگلان زیر کشت این محصول است.

اسدی یادآور شد: پیش بینی می‌شود سالانه قریب به ۳۰۰ تن تخمه آجیلی تولید و به بازار عرضه شود.

وی به اهمیت کشت این محصول در تناوب کشت اشاره کرد و افزود: بقایای تخم آفتابگردان می‌تواند به‌عنوان کود طبیعی در خاک استفاده شود.