به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲، متخصصان حوزه سرطان گردهم آمدند تا درباره تأثیر طب تسکینی در مسیر درمان بیماران سخنرانی کنند.

همچنین، در این رویداد، دو کتاب مدیریت زخم و مراقبت‌های حمایتی و تسکینی در کودکان مبتلا به سرطان رونمایی می‌شود.

گرامیداشت دهمین سال تأسیس بخش طب تسکینی توسط مؤسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان (مکسا)، بخش دیگر این همایش بود.

محمد جهانگیری مدیرعامل مکسا، گفت: این گردهمایی به همت دردمندان و با هدایت علمی افراد متخصص و فوق تخصص، فراهم شده تا با یکدیگر صحبت کنیم.

وی افزود: مدیریت بهینه و جامع بیماران مبتلا به سرطان، نتیجه یک کار تیمی و مشارکت همگانی است.

جهانگیری ادامه داد: مکسا از سال ۱۳۸۸ کار خودش را با همکاری وزارت بهداشت و ۱۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی همکاری می‌کند.

وی افزود: تا امروز ۳۱ هزار و ۶۰۰ بیمار مبتلا به سرطان از مکسا خدمت گرفته‌اند.

جهانگیری گفت: ایجاد اکوسیستم مراقبت را در مکسا هدف گذاری کرده‌ایم که شامل مباحث مختلف می‌شود.

وی افزود: برنامه جامع مدیریت سرطان قم، توسط مؤسسه مکسا و دانشگاه علوم پزشکی قم دنبال و اجرا سد که هدف نهایی آن، کاهش بروز سرطان‌ها است.

جهانگیری ادامه داد: ۱۲ اولویت برای اجرای برنامه جامع مدیریت سرطان قم در نظر گرفته شد.

وی افزود: برای اجرای برنامه جامع مدیریت سرطان قم، هیچ پولی به مکسا پرداخت نشده و کار خیریه است.

جهانگیری تاکید کرد: اگر می‌خواهیم کار مدیریت شده در کشور انجام شود، باید همه پای کار باشند.

در ادامه این همایش، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان سلامت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، گفت: چالش در حوزه سرطان به شدت بیشتر از چالش‌های حوزه سلامت است.

وی افزود: متأسفانه یک الگو و مدل خوب برای مدیریت بیماران مبتلا به سرطان در دنیا نمی‌بینیم.

قانعی ادامه داد: مکسا یک فرصت خلق کرد که چگونه به مدیریت بیماران مبتلا به سرطان ورود کنیم.

وی افزود: دو سرطان پستان و ریه را برای امسال مدنظر قرار داده ایم که نتایج آن باید از زبان دانشگاه علوم پزشکی قم بازگو شود که چقدر موفق بوده ایم.

قانعی ادامه داد: نکته مهم، ایجاد ظرفیت برای حضور شرکت‌ها در مکسا است.

وی افزود: وقتی صحبت از سرطان می‌کنیم، موضوع پیشگیری مطرح است.

قانعی گفت: آنچه در مکسا اتفاق می‌افتد، می‌تواند تبدیل به بنیاد ارائه خدمت شود که دولت بیاید از این مؤسسه خرید خدمت انجام دهد.

در ادامه، محسن خالقیان رئیس بیمارستان فیروزگر گفت: هنوز افرادی هستند که دغدغه کمک و یاری به بیماران را دارند و بیمارستان فیروزگر هم آماده است در خدمت بیماران مبتلا به سرطان باشد.

وی افزود: مشکلات زیادی داریم که مجبوریم به سمت واگذاری بخش‌ها برویم و دلیل آن هم، تعرفه‌های غیرواقعی است.

خالقیان ادامه داد: ۵۸ پرستار بیمارستان ما رفته اند و زمزمه ترک بیمارستان از سوی هیأت علمی به گوش می‌رسد.

وی افزود: ادامه این روند منجر به ورشکستگی بیمارستان‌های دولتی خواهد شد.

خالقیان گفت: بخش مکسا در بیمارستان فیروزگر توسط خیرین ایجاد شده و درخواست من از خیرین این است که حتماً به بیمارستان ما نگاه ویژه ای داشته باشند.

علی آرش انوشیروانی متخصص خون و سرطان بالغین، افزود: مشکلات بیماران مبتلا به سرطان به قدری زیاد است که آنها را مستاصل می‌کند و نیاز دارند همه جانبه حمایت شوند.

وی گفت: بیمار از زمان ابتلاء به سرطان، باید حمایت شود تا زندگی او از هم نپاشد و این موضوع خیلی مؤثر است.

انوشیروانی ادامه داد: ماندگاری بیماران مزمن در بیمارستان، باعث کاهش خدمت به سایر بیماران می‌شود.

وی افزود: بیماران مبتلا به سرطان در کشور، خیلی نیازمند کمک هستند و باید مدلی داشته باشیم که بیمار آسیب نبیند.

در این همایش، حسن ابوالقاسمی فوق تخصص خون و سرطان کودکان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اظهار داشت: سرطان، دومین علت مرگ و میر در کشور است و هزینه‌های آن در آینده افزایش خواهد یافت. زیرا، درمان‌های جدید، هزینه بر خواهند بود و اگر این بیماری کنترل نشود، نظام سلامت را دچار بحران خواهد ساخت.

وی افزود: دو درصد سرطان‌ها مربوط به کودکان است و اگر مؤسسه محک نبود، شاید الان خیلی بیشتر گرفتار بودیم.

ابوالقاسمی ادامه داد: مکسا هم مثل محک عمل می‌کند و این موضوع باید با افزایش سواد سلامت مردم، مورد توجه قرار گیرد.