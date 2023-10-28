به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا مظهری، در گفت‌وگوی ویژه خبری، با موضوع سامانه جدید یکپارچه نوبت دهی الکترونیکی بیمارستان‌ها، با عنوان این مطلب که از سال ۱۳۹۹ تقریباً ۶۲ میلیون مراجعه کننده به درمانگاه‌های بیمارستانی داشتیم، افزود: در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۸۲ میلیون برای کل بیمارستان‌ها رسیده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ به ۹۳ میلیون مراجعه کننده رسید و در ۶ ماهه اول ۱۴۰۲ تقریباً مشابه ۱۴۰۱ است.

مظهری افزود: تقریباً سهم بخش دانشگاهی ما ۵۲ درصد است یعنی تقریباً ۴۸ میلیون مراجعه کننده در سال که اگر برای اینها فکری در بخش نوبت دهی صورت نمی‌گرفت، مردم با مشکلات زیادی مواجه بودند که برای همین سامانه جدید ایجاد شد.

وی با عنوان این مطلب که ۶۴۴ بیمارستان دولتی داریم، گفت: ۱۲ شرکت مختلف در کشور عهده دار راه اندازی نوبت دهی در این بیمارستان‌ها بودند که ۴ تا از آنها تقریباً بیشترین حجم را داشتند.

مظهری افزود: بهمن ۱۴۰۱ بحث سر این بود که هرکسی می‌خواست نوبت بگیرد باید داخل سایت آن بیمارستان می‌شد و نوبت می‌گرفت. اگر نوبت خالی نبود مجبور بود دوباره برود در بیمارستان‌ها خودش بگردد تا بیمارستانی را پیدا کند. قرار بر این شد ما این ۱۲ نرم افزار را به هم متصل کنیم و یک درگاه واحد را در اختیار شهروندان قرار دهیم تا بتوانند بروند یک نوبت خالی را در همه بیمارستان‌های کشور جستجو کنند. در هر استان و هر شهری که می‌خواهند تا بتواند به آنها نوبت‌های خالی را نشان دهد.

وی با عنوان این مطلب که آدرس سامانه فعلاً http://nobat.behdashtgov.ir است، گفت: به زودی در درگاه ملی خدمات هوشمند دولت قرار خواهد گرفت.

مظهری ادامه داد: شهروندان وارد سامانه می‌شوند، استان مربوطه انتخاب می‌شود بعد شهر مربوطه انتخاب می‌شود، تاریخی که می‌خواهند مراجعه کنند انتخاب می‌شود توسط خود شهروند، لیست تخصص‌ها نمایش داده می‌شود، آن را انتخاب می‌کنند سپس یک عددی را جمعش را وارد می‌کنند به خاطر اینکه بحث امنیتی این جا داریم، لیست بیمارستان‌هایی که نوبت خالی دارند نشان می‌دهد، بیمارستان‌هایی که نیست یا نوبتشان پر شده یا تخصص مربوطه را ندارد آن بیمارستان نمایش داده نمی‌شود. سپس لیست پزشکانی که در آن روز خاص برای آن تخصص خاص انتخاب شده نمایش داده می‌شود با انتخاب بیمار هرکدام از پزشکان را که خواست انتخاب می‌کند و وارد پروسه نوبت دهی می‌شود.

وی افزود: تمام تخصص‌ها اسمشان در لیست است، بستگی به بیمارستان انتخاب شده دارد که آن تخصص را داشته باشد یا خیر. وقتی که بیمارستان اگر نوبتش پر شده باشد، ظرفیت پر شده باشد مثلاً تعداد کمی به ظرفیت اختصاص داده شده باشد سریع پر شده باشد یا این که آن بیمارستان آن تخصص را نداشته باشد می‌گوید که نمی‌توانم.

مظهری در پاسخ به این سوال که ما قبلاً ۱۲ سامانه داشتیم، الان تفاوت این سامانه یکپارچه که ایجاد کردید با آن ۱۲ سامانه چیست، گفت: این یک سامانه ارتباط دهی آن ۱۲ سامانه است، خود این یک سامانه مستقل نیست، یک درگاه است، یک ارتباط دهنده یکپارچه آن ۱۲ تا است، بیمار لازم نیست از این سامانه در بیاید و در سامانه بعدی برود، اتصال در یک درگاه صورت می‌گیرد تخصص مربوطه در ۱۲ سامانه جستجو صورت می‌گیرد و نتیجه داخل آن به صورت یکجا نشان داده می‌شود.