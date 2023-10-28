برخورد جدی و بدون مماشات با جرایم مهمه و خشن در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کریمی در مراسم تودیع و معارفه دادستان پیشین و جدید شهرستان کنگاور با اشاره به اجرای سند تحول قضائی طی چندسال اخیر، اظهار کرد: تدوین این سند باعث شده تا دستگاه قضائی کاملاً با برنامه حرکتی رو به جلو داشته باشد.

وی افزود: در این سند شش شاخص اصلی مورد تاکید قرار گرفته که اگر اجرایی شود، بسیاری از مشکلات مردم هم حل خواهد شد.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: کنترل پرونده‌های ورودی، ساماندهی شعب غیرمتعارف با بیش از ۲۰۰ پرونده، کاهش موجودی پرونده‌ها، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و کاهش اطاله دادرسی شاخص‌هایی است که در این سند به عنوان اولویت مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این اولویت‌ها باید همراه با اتقان آرا باشد، گفت: علاوه بر این سند، دستگاه قضائی به صورت سالیانه هم برنامه‌هایی دارد که حول محور همین شاخص‌ها هستند.

کریمی با اشاره به اهمیت لزوم توجه به صیانت از حقوق عامه، گفت: با توجه به تأکیدی که مقام معظم رهبری روی این مسئله دارد، دادستان‌های استان باید آن را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا دادستان هر شهرستانی باید پنج اولویت مهم حقوق عامه همچون تغییر کاربری‌ها را در شهرستان خود شناسایی و احصا کرده و در آن زمینه ورود کنند.

دادستان کرمانشاه در ادامه اضافه کرد: موضوع مهم دیگری که باید به عنوان یک اولویت در شهرستان‌ها در نظر گرفته شود، مسئله پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی است که در این رابطه همراهی سایر دستگاه‌های ذیربط ضروری است.

وی متذکر شد: به این منظور باید کانون‌های جرم زا در استان شناسایی شده و برای پاکسازی آنها اقدام شود که منجر به کاهش تعداد پرونده‌های ورودی هم خواهد شد و البته می‌توان در این راه از ظرفیت تشکل‌های مردمی هم استفاده کرد.

کریمی در ادامه ارتقا سطح اعتماد عمومی به دستگاه قضائی و جلب رضایت مردم را هم مورد تاکید قرارداد و افزود: بیشتر گلایه مردم از اطاله دادرسی است که باید کاهش پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش از تشدید برخورد جدی و بدون اغماض با جرایم خشن و مهمه در سطح استان خبر داد و گفت: با توجه به رویکرد جدیدی که در استان در پیش گرفته‌ایم، از این پس با جرایم خشن و مهمه که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد و باعث سلب آسایش استان خواهد شد، برخورد شدید و بدون مماشاتی خواهیم داشت.

برخوردی جدی با مفاسد، تسهیل دسترسی مردم به مسئولین قضائی، استفاده از ظرفیت بزرگان و متنفذین برای ایجاد صلح و سازش از دیگر مسائلی بود که دادستان کرمانشاه روی آن تاکید کرد.