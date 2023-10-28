جمهوری اسلامی یک نظام ارزشی و منسجم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا صبح روز شنبه در نشست "اخلاق مدیران در نظام اسلامی" که با حضور نماینده‌ی ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه‌ی ایلام و مدیران استانی برگزار شد، گفت: برگزاری این جلسات برای مدیران در راستای حوزه کاری و مدیریت، توفیقات بیش از پیش را برای دستگاه‌های اجرایی در پی خواهد داشت.

وی افزود: پس از یک وقفه کوتاه این جلسات دوباره از سر گرفته شد که امیدواریم از این پس این جلسات بسیار مهم، به‌طور مستمر برگزار شود.

بهرام‌نیا ادامه داد: دین اسلام در مقایسه با سایر نظام‌ها، یک نظام سازمان یافته، ارزشی، گسترده و منسجم است.

نماینده عالی دولت در استان ایلام خاطرنشان کرد: نظام اسلامی یک نظام مدیریتی با مدیریت متدین انقلابی است که اخلاق کریمه اسلامی ویژگی بارز آن است.

وی با بیان این‌که نظام اسلامی یک نظام الهی، ارزشی و منسجم، سازمان یافته است، گفت: اخلاق و رفتار اسلامی در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها تقویت شود.

استاندار ایلام در ادامه با اشاره حملات پی در پی رژیم منحوس صهیونیستی به مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه، گفت: مصداق بارز مدیریت علمی غیر الهی و غیر اخلاقی، مدیریت در رژیم جعلی اسرائیل است که شبانه‌روز به مردم بی‌دفاع غزه حمله می‌کند که دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد.