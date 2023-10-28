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۶ آبان ۱۴۰۲، ۸:۳۱

استاندار ایلام:

جمهوری اسلامی یک نظام ارزشی و منسجم است

جمهوری اسلامی یک نظام ارزشی و منسجم است

ایلام-استاندار ایلام با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی یک نظام ارزشی و منسجم است،گفت: مصداق بارز مدیریت غیر الهی و غیر اخلاقی، مدیریت در رژیم جعلی اسرائیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا صبح روز شنبه در نشست "اخلاق مدیران در نظام اسلامی" که با حضور نماینده‌ی ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه‌ی ایلام و مدیران استانی برگزار شد، گفت: برگزاری این جلسات برای مدیران در راستای حوزه کاری و مدیریت، توفیقات بیش از پیش را برای دستگاه‌های اجرایی در پی خواهد داشت.

وی افزود: پس از یک وقفه کوتاه این جلسات دوباره از سر گرفته شد که امیدواریم از این پس این جلسات بسیار مهم، به‌طور مستمر برگزار شود.

بهرام‌نیا ادامه داد: دین اسلام در مقایسه با سایر نظام‌ها، یک نظام سازمان یافته، ارزشی، گسترده و منسجم است.

نماینده عالی دولت در استان ایلام خاطرنشان کرد: نظام اسلامی یک نظام مدیریتی با مدیریت متدین انقلابی است که اخلاق کریمه اسلامی ویژگی بارز آن است.

وی با بیان این‌که نظام اسلامی یک نظام الهی، ارزشی و منسجم، سازمان یافته است، گفت: اخلاق و رفتار اسلامی در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها تقویت شود.

استاندار ایلام در ادامه با اشاره حملات پی در پی رژیم منحوس صهیونیستی به مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه، گفت: مصداق بارز مدیریت علمی غیر الهی و غیر اخلاقی، مدیریت در رژیم جعلی اسرائیل است که شبانه‌روز به مردم بی‌دفاع غزه حمله می‌کند که دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد.

کد مطلب 5923350

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