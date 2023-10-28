امیر کرم زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، از برگزاری ۱۸ آئین گردشگری در استان سمنان خبر داد و بیان کرد: برگزاری جشنواره انار درجزین از شب گذشته به مدت سه روز یکی از این رویدادها است که با استقبال خوب مردم مهدیشهر نیز روبرو شده است.
وی با بیان اینکه جشنواره سفر به توران شاهرود، گل غلتان دامغان، سیب اروانه، مجن، جشنواره سنجد کلامو، نوسال دامغان، گلاب شاهرود، جشنواره عشایر ایل سنگسر، بزرگداشت روز تاریخانه دامغان و … در زمره این رویدادها هستند که با هدف معرفی آئینهای ویژه استان برای مردم از طریق رویدادهای گردشگری، برگزار میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه افزایش شور و نشاط در بین گردشگران، تبلیغ و معرفی جاذبههای گردشگری، موج سفر بهخصوص در فصل گردشگری و … در زمره محورهای برگزاری این رویدادها است، بیان کرد: با برگزاری این رویدادها شد بومگردی ها و احیا صنایعدستی و گردشگری در روستاها را نیز دنبال میکنیم
کرم زاده همچنین درباره تحولات رخ داده در حوزه گردشگری استان سمنان بیان کرد: گواهینامه حرفهای گردشگری سلامت برای نخستین بار در استان صادر شده که فعلاً برای دفتر خدمات مسافرتی شهر سمنان اعمال خواهد شد.
وی معادن نمک، چشمههای آب گرم و.... را در زمره ویژگیهای گردشگری سلامت استان سمنان دانست و تاکید کرد: این رسته در بین دیگر رستههای گردشگری میتواند مزیتهای ویژه ای را نیز در اختیار استان قرار دهد چرا که امکان جذب گردشگران خارجی را نیز دارد.
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