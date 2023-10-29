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۷ آبان ۱۴۰۲، ۷:۴۷

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

بحران پیری جمعیت در استان سمنان/ اقدامات ترویجی در دستور کار است

بحران پیری جمعیت در استان سمنان/ اقدامات ترویجی در دستور کار است

سمنان- استاندار سمنان بحران پیری را یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان استان دانست و گفت: بسته‌های ترویجی و تشویقی در این زمینه تدارک دیده خواهد شد.

سید محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بحران پیری جمعیت یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان استان سمنان است، تاکید داشت: برنامه ریزی لازم در این زمینه توسط دستگاه‌های ذی ربط به خصوص کارگروه جمعیت و خانواده به صورت مستمر در حال انجام است.

وی همچنین با بیان اینکه اقدامات ترویجی نیز در این راستا در دستور کار است، افزود: کارگروه جمعیت و جوانی می‌بایست از ظرفیت دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، پایگاه‌های بسیج، روستاهایی که خانه عالم روستایی وجود دارد استفاده کرد تا فرزندآوری و جوانی جمعیت را ترویج دهیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه بسترهای تشویقی خوبی نیز برای رشد جمعیت در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: شهرداری‌های استان می‌توانند در زمینه‌های مختلف از جمله صدور پروانه‌ها، زیرساخت‌ها و امکانات شهری و تخفیف‌ها و … در زمینه اقدامات تشویقی با ما همکاری خوبی داشته باشند.

کد مطلب 5923374

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