بحران پیری جمعیت در استان سمنان/ اقدامات ترویجی در دستور کار است

سید محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بحران پیری جمعیت یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان استان سمنان است، تاکید داشت: برنامه ریزی لازم در این زمینه توسط دستگاه‌های ذی ربط به خصوص کارگروه جمعیت و خانواده به صورت مستمر در حال انجام است.

وی همچنین با بیان اینکه اقدامات ترویجی نیز در این راستا در دستور کار است، افزود: کارگروه جمعیت و جوانی می‌بایست از ظرفیت دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، پایگاه‌های بسیج، روستاهایی که خانه عالم روستایی وجود دارد استفاده کرد تا فرزندآوری و جوانی جمعیت را ترویج دهیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه بسترهای تشویقی خوبی نیز برای رشد جمعیت در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: شهرداری‌های استان می‌توانند در زمینه‌های مختلف از جمله صدور پروانه‌ها، زیرساخت‌ها و امکانات شهری و تخفیف‌ها و … در زمینه اقدامات تشویقی با ما همکاری خوبی داشته باشند.