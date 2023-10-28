آبرسانی سیار به منطقه تیران اصفهان متوقف شد

حسین اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأمین پایدار آب شرب روستاییان شهرستان تیران اظهارداشت: در سال گذشته آب شرب هفت روستای علی آباد، گلاب، سوران، افجان، جعفر آباد، ورپشت و قلعه ناظر به صورت پایدار تأمین شد.

وی با بیان اینکه باید با مشارکت دهیاری‌ها اصلاح و توسعه شبکه آب در روستاها را در دستور کار قرار داد، خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر بیش از ۴۰ کیلومتر اصلاح شبکه توزیع آب در روستاهای منطقه تیران عملیاتی و همچنین یک‌هزار فقره انشعابات آب اصلاح شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به تأمین پایدار آب شرب مردم سه شهر و ۴۹ روستای منطقه تیران در فصل تابستان اشاره کرد و گفت: با تلاش همکاران و با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا، آب شرب میان مردم شهرها و روستاهای منطقه تیران به صورت عادلانه توزیع شد.

به گفته وی، دلیل این موضوع برخورداری از سیستم تله متری است به نحوی که علاوه بر شهر تیران، برخی از مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ آب روستاها نیز از این سیستم بهره مند هستند؛ همچنین با هدف توزیع عادلانه آب در شهرها روستاها بیش از ۲۰ دستگاه فشار شکن در شبکه توزیع منطقه تیران نصب شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان به حجم مخازن آب در منطقه تیران اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر منطقه تیران دارای ۲۷ مخزن با ظرفیت ۱۹ هزار و ۷۹۶ مترمکعب است و باید تدابیری جهت حفاظت و نگهداری بیش از پیش مخازن در دستور کار قرار گیرد.

اکبریان با بیان اینکه جمعیت منطقه تیران بالغ بر ۷۱ هزار و ۱۷۸ نفر است، تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۳۲ هزار و ۳۶۰ فقره انشعاب آب و نیز ۳۵ هزار و ۷۳ فقره انشعاب فاضلاب به متقاضیان در منطقه تیران واگذار شده است این در حالیست که طرح‌های توسعه‌ای آب و فاضلاب در این منطقه همچنان ادامه دارد تا مردم بیشتری از سطح خدمات آبفا بهره مند شوند.

وی اضافه کرد: تا کنون بیش از ۶۷.۵ کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر تیران اجرا شده و برای تکمیل طرف فاضلاب شهر نیاز به اجرای ۹۴ کیلومتر شبکه دیگر است.