مدل ریاضی جدید تکامل شبکه های پیچیده ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکوسیستمها، بازارهای مالی، ساختار پروتئینها، متابولیسم، اینترنت، شوراهای مدیریتی همگی مثال هایی از یک شبکه پیچیده هستند. بسیاری از این شبکه ها می توانند ساختار فعل و انفعال مشترکی میان اجزای خود داشته باشند. این ساختار مشترک می تواند منجر به ساخت مدل های مفیدی برای تحلیل رفتار یک شبکه و پیش بینی تکامل آن شود.

شبکه های پیچیده از عناصری که "گره" نامیده می شوند تشکیل شده اند، این گره ها ادغام کننده هایی هستند که از طریق دینامیکهای خود سازماندهی بین آنها ارتباط برقرار می شود. این ادغام کننده ها حتی میان سیستمهای بسیار مختلف هم ویژگی های مشترکی زیادی دارند.

به تازگی دانشمندان دانشگاه سیه نا، دانشگاه رم و موسسه ملی فیزیک مواد که نتایج تحقیقات خود را در تازه ترین شماره مجله "Nature Physics " منتشر کرده اند، مدل ریاضی جدیدی را برای شبیه سازی تکامل شبکه های پیچیده ارائه کرده اند.

این دانشمندان در این تحقیق یک مدل پیش فرض را که برای شبیه سازی اکوسیستمها استفاده می شود، بکار گرفتند. در این مدل، عناصری که این نوع شبکه را تشکیل می دهند توانایی تولیدمثل و بنابراین بقای یک گونه زنده در اکوسیستم را دارند.

این مدل پیشنهادی، تکامل شبکه را با جایگزینی افراد شبیه سازی می کند و نشان می دهد که بقا و انقراض یک گونه نسبت به گونه دیگر دینامیک های تکاملی شبکه را نشان می دهد و این دینامیک ها به منزله تغییرات داخل اکوسیستم هستند.

نتیجه این مدل ریاضی حاکی از آن است که به خاطر واکنشها و فعل و انفعالات میان تمام گره های شبکه، سیستم تغییر داده می شود.

این مدل جدید، توانایی شبیه سازی بسیار واقعی آن چیزی را دارد، که نه تنها در اکوسیستم اتفاق می افتد بلکه همچنین می تواند بسیاری از سیستم های شبکه ای دیگر مثل سیستم های اقتصادی، اجتماعی، انفورماتیکی و یا شرکتی را هم شبیه سازی کند.

برای مثال برمبنای این مدل، سیستمهای بازار بسیار شبیه به اکوسیستمها تکامل می یابند و این تکامل می تواند درباره واکنش های میان صنایع توضیح دهد.