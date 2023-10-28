همایش ملی« آموزش شیمی به کمک هوش مصنوعی» در کرمان برگزار می شود

رضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان با دانشگاه شهید باهنر کرمان، گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص موضوع مهم هوش مصنوعی و نقش این مسئله در آینده دنیا و تاکید ایشان بر اینکه ایران بایستی جزو ۱۰ کشور برتر در زمینه هوش مصنوعی قرار بگیرد، اگر می‌خواهیم این امر تحقق پیدا کند بایستی از آموزش و پرورش شروع کنیم.

وی افزود: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با دانشگاه شهید باهنر کرمان اولین همایش ملی تحول آموزش شیمی با هوش مصنوعی به میزبانی استان کرمان در سال تحصیلی جاری برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ابراز امیدواری کرد: با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی در دنیا و ضرورت استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی بتوانیم با نهادینه سازی این امر در آموزش و پرورش گام مؤثری در پیشرفت کشور برداریم.