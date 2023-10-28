۴ کشته و یک مصدوم در سانحه رانندگی محور جیرفت به راین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد صابری افزود: پس از دریافت گزارش برخورد پژو پارس و ۲۰۶ در محور جیرفت به راین (۲۵ کیلومتری راین) سریعاً ۲ تیم فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: متأسفانه در این حادثه ۴ نفر شامل ۲ زن و ۲ مَرد با حدود سن ۳۰ الی ۵۰ ساله به علت شدت جراحات وارده در دم جان باختند و همچنین ۱ مَرد حدوداً ۴۰ ساله مصدوم شد که بعد از رها سازی و اقدامات درمانی مناسب، توسط تیم فوریت‌های پزشکی به مرکز درمانی راین و سپس جهت تکمیل درمان به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شد.

رئیس اورژانس و مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهارداشت: حال عمومی مصدوم این حادثه وخیم گزارش شده است.