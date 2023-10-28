برنامه های روز مازندران هویت ساز باشد/ برپایی جلسه با گویش محلی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی صبح شنبه در جلسه هماهنگی روز مازندران با ابراز تنفر و انزجار نسبت به جنایات تروریستی و ددمنشانه رژیم صهیونیستی، از حرکت مقاومت و مردم مظلوم ستم دیده غزه و فلسطین حمایت کرد.

وی با بیان این که هفته مازندران فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌هاست و باید این پتانسیل‌ها را در این ایام بررسی کنیم، گفت: تا زمانی که نگاه ما نسبت به موضوعات تغییر نکند در عمل اتفاقی رخ نمی‌دهد و باید برنامه‌ها هویت ساز باشد در حالی که برخی اقدامات ما هویت سوز است.

وی با اظهار این که اولویت و هدف گذاری برای برنامه‌های روز مازندران باید مدنظر قرار گیرد، گفت: باید با برنامه‌های مؤثر هویت ساز برای روز مازندران طراحی شود.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی تاکید کرد و گفت: باید ظرفیت‌ها و مزیت‌های فراوان استانی و مفاخر را معرفی کنیم.

گرجی فراگیر کردن فعالیت ستاد هفته مازندران را از دیگر نیازها بیان کرد و گفت: باید ستاد بخشی در شهرستان‌ها و بخش‌های استان راه اندازی شود و و فرمانداران حوزه برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی مردمی شدن برنامه‌ها و پرهیز جدی از تصدی گری دستگاه‌های دولتی را از دیگر موارد برشمرد و گفت: برنامه‌های فرهنگی تهیه شده باید متناسب با ذائقه مخاطبان باشد.

وی با بیان اینکه برنامه‌ها باید از پایین به بالا باشد، گفت: نسخه نویسی از بالا به پایین جواب نمی‌دهد و باید ذائقه مخاطب را در نظر بگیریم

گرجی خواستار معرفی و طراحی سه برنامه شاخص از سوی هر شهرستانی به مناسبت روز مازندران شد و با اشاره به برپایی جلسه روز مازندران به خاستگاه اصلی این اتفاق و سالروز تشکیل حکومت شیعی در جهان در مازندران اشاره کرد و گفت: هفته مازندران بهانه‌ای برای شناسایی ظرفیت‌ها است.

در این جلسه مسئولان از جمله سرپرست معاونت سیاسی امنیتی با گویش و لهجه محلی به اظهارنظر پرداختند.