به گزارش خبرگزاری مهر،جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه‌ای با اشاره به کاهش تعداد عملیات امداد و نجات نسبت به هفته گذشته، از امدادرسانی به ۶۸۷ نفر خبر داد.

اطلاعیه جمعیت هلال‌احمر به شرح زیر است:

۱. طی هفته گذشته و از ۲۹ مهر تا ۵ آبان ۱۴۰۲ در سطح کشور، ۵۹۷ مورد عملیات و خدمات امداد و نجات انجام شده که نسبت به هفته ماقبل خود شاهد کاهش ۷ درصدی عملیات و خدمات امداد و نجات هستیم. بر پایه اطلاعات ثبت شده طی هفته گذشته، با حضور نجاتگران جمعیت هلال‌احمر به ۶۸۷ نفر خدمات لازم امداد و نجات ارائه شد، ۲۶۹ مصدوم و بیمار در سوانح مختلف به مراکز درمانی انتقال، ۱۶۴ مصدوم و بیمار در محل حادثه خدمات درمانی پیش بیمارستانی را دریافت کردند. طی این مدت‌زمان ۹۰ نفر آسیب‌دیده و در راه مانده اسکان اضطراری پیدا کردند.

۲. طی هفته گذشته ۳۴۹ مورد عملیات امداد و نجات در سوانح جاده‌ای در محورهای برون‌شهری کشور توسط نجاتگران جمعیت هلال‌احمر به انجام رسیده که منجر به انتقال ۱۸۰ مصدوم به مراکز درمانی، درمان ۴۷ مصدوم در محل حادثه و رهاسازی ۴۸ مصدوم محبوس شده در خودرو طی ۷۳ عملیات نجات فنی شده است. لازم به ذکر است که انجام عملیات امداد و نجات جاده‌ای نسبت به هفته گذشته، ۲ درصد کاهش داشته است. بیشترین عملیات امداد و نجات در استان‌های اصفهان با ۳۸ عملیات، آذربایجان شرقی با ۳۰ عملیات و فارس و گلستان، هرکدام با ۲۸ عملیات بوده است.

۳. از ۲۹ مهرماه تا ۵ آبان ۱۴۰۲، در ارتفاعات کوهستانی و مناطق جنگلی ۲۲ استان کشور ۳۸ مورد عملیات نجات و امداد توسط نجاتگران جمعیت هلال‌احمر به انجام رسیده است که طی این مدت‌زمان، ۳۶ نفر نجات و به مناطق امن انتقال، ۱۴ نفر از مصدومین به مراکز درمانی انتقال و یک نفر در محل حادثه درمان شدند. انجام عملیات امدادی در ارتفاعات کوهستانی و مناطق جنگلی نسبت به هفته گذشته، ۹ درصد کاهش داشته است. بیشترین عملیات امداد و نجات در استان تهران و کهگیلویه و بویراحمد و یزد و گیلان، با انجام به ترتیب، ۵، ۵، ۳ و ۳ عملیات بوده است.

۴. طی هفته گذشته، در ۵ عملیات امداد و نجات سیل و آب‌گرفتگی در ۵ شهرستان (۳ استان سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان) و در ۱۴ منطقه عملیاتی، به ۱۰۸ نفر خدمات لازم امدادی ارائه شد و ۵۱ نفر اسکان اضطراری یافتند. بیشترین امدادرسانی در عملیات سیل و آب‌گرفتگی در استان سیستان و بلوچستان و کرمان با امدادرسانی به ترتیب به ۶۸ و ۳۵ نفر بوده است.

۵. شهروندان توجه داشته باشند که در ایام پاییز از سفر به مناطق صعب‌العبور و ناشناخته کوهستانی و جنگلی و سفرهای فردی و تک‌نفره پرهیز کنند. قبل از انجام سفر، بهتر است که به اخبار هواشناسی توجه کنند و در صورت احتمال بروز سیل و آب‌گرفتگی، از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها بپرهیزند. قرارگرفتن در نقاط امن و بلند و توجه به هشدارهای امدادگران محلی در زمان بروز سیل و آب‌گرفتگی، توصیه می‌شود. هم‌وطنان در صورت بروز هرگونه حادثه در مناطق جنگلی، کوهستانی و جاده‌ای می‌توانند با شماره ۱۱۲ هلال‌احمر تماس بگیرند. امدادگران هلال‌احمر به‌صورت ۲۴ ساعته آماده خدمات‌رسانی به هم‌وطنان هستند؛ همچنین برای دریافت آموزش‌های اولیه درباره امدادرسانی در حوادث، با مراجعه به سایت آموزش جمعیت هلال‌احمر khadem.ir نکات و موارد لازم را فرا گیرند.