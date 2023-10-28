کنگره شهدا فضای لرستان را معطر کرد/ دستاوردهای ارزشمندی حاصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار صبح شنبه در کنگره ملی ۶۵۵۵ شهید لرستان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای استان و تشکر از همه دست اندرکاران بزرگداشت ۶۵۵۵ شهید در داخل و خارج استان، به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست اندرکاران کنگره اشاره کرد و اظهار داشت: شجاعت، دلاوری، رفاقت، صداقت و وفاداری و خصایصی از این دست در بین لرستانی‌ها وجود دارد ولی قطعاً در بین شهدای لرستانی بارزتر است.

وی با بیان اینکه مسئولیت ما امروز بزرگداشت شهدای استان است، افزود: طی سال‌های گذشته که ستاد کنگره آغاز به کار کرد به لطف خدا فضای استان به برکت یاد شهدا معطر شد.

استاندار لرستان ادامه داد: مسابقه برادرانه‌ای بین همه دستگاه‌ها و نهادها اعم از اصحاب رسانه، صدا و سیما و دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و ظرفیت‌های علمی و هنری، اصناف و بازار و رده‌های مختلف بسیج و سپاه همه و همه میدان داری کردند و کمک حال بودند.

وی با بیان اینکه دستاوردهای بسیار ارزشمندی حاصل شده است، یادآور شد: همه می‌دانیم باب شهدا از اول خلقت به روی بشر باز بوده است ولی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی رهاورد خون هزاران لاله سرخی بوده که عاشقانه در راه حق و حقیقت دین و ملت خون خود را نثار کردند.

زیویار با اشاره به تقابل با جبهه استکبار در منطقه گفت: اصلی ترین نقطه برای مقابله با دشمن مقاومت بوده است.