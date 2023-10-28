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۶ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۶

استاندار لرستان:

کنگره شهدا فضای لرستان را معطر کرد/ دستاوردهای ارزشمندی حاصل شد

کنگره شهدا فضای لرستان را معطر کرد/ دستاوردهای ارزشمندی حاصل شد

خرم‌آباد- استاندار لرستان با بیان اینکه کنگره شهدا فضای لرستان را معطر کرد، گفت: در طول سالهای اخیر دستاوردهای بسیار ارزشمندی با برگزاری برنامه های مرتبط با این کنگره در استان حاصل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار صبح شنبه در کنگره ملی ۶۵۵۵ شهید لرستان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای استان و تشکر از همه دست اندرکاران بزرگداشت ۶۵۵۵ شهید در داخل و خارج استان، به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست اندرکاران کنگره اشاره کرد و اظهار داشت: شجاعت، دلاوری، رفاقت، صداقت و وفاداری و خصایصی از این دست در بین لرستانی‌ها وجود دارد ولی قطعاً در بین شهدای لرستانی بارزتر است.

وی با بیان اینکه مسئولیت ما امروز بزرگداشت شهدای استان است، افزود: طی سال‌های گذشته که ستاد کنگره آغاز به کار کرد به لطف خدا فضای استان به برکت یاد شهدا معطر شد.

استاندار لرستان ادامه داد: مسابقه برادرانه‌ای بین همه دستگاه‌ها و نهادها اعم از اصحاب رسانه، صدا و سیما و دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و ظرفیت‌های علمی و هنری، اصناف و بازار و رده‌های مختلف بسیج و سپاه همه و همه میدان داری کردند و کمک حال بودند.

وی با بیان اینکه دستاوردهای بسیار ارزشمندی حاصل شده است، یادآور شد: همه می‌دانیم باب شهدا از اول خلقت به روی بشر باز بوده است ولی تاریخ تحولات انقلاب اسلامی رهاورد خون هزاران لاله سرخی بوده که عاشقانه در راه حق و حقیقت دین و ملت خون خود را نثار کردند.

زیویار با اشاره به تقابل با جبهه استکبار در منطقه گفت: اصلی ترین نقطه برای مقابله با دشمن مقاومت بوده است.

کد مطلب 5923438

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