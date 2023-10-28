نشان تجاری منطقه آزاد قصرشیرین ثبت ملی شد

نادر نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در فروردین ماه سال جاری به دنبال فراخوان ملی طراحی نشان تجاری منطقه آزاد قصرشیرین با کمک انجمن طراحان گرافیک استان کرمانشاه حدود ۱۳۰ طرح از سوی هنرمندان و طراحان سراسر کشور به دبیرخانه مربوطه ارسال شد.

وی افزود: پس از ارزیابی طرح‌ها توسط هیأت داوران، بهترین طرح که معرف ویژگی‌های منطقه باشد، انتخاب شد.

مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین تصریح کرد: طرح منتخب پس از تأیید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور برای ثبت برند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شد که در تاریخ ۲۳ مهر ماه امسال به تأیید و ثبت سازمان مذکور رسید.