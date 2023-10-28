جمع آوری ۴۶۰۰ عکس جدید منتشر نشده از شهدا و رزمندگان لرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی صبح امروز شنبه در کنگره بزرگداشت ۶۵۵۵ شهید لرستان با اشاره به اینکه مقدمات برگزاری کنگره شهدای استان لرستان از دی ماه ۹۹ شروع شد اما طی دو سال گذشته شدت گرفته است، اظهار داشت: از همان روز اول به لطف خدا شورای سیاست گذاری تشکیل شد و همه نهادها، دستگاه‌ها، سپاه و آحاد مردم با مشارکت با یکدیگر مجموعه کارهایی انجام دادند.

وی با بیان اینکه اولین کار ما با جمع آوری بیش از ۱۳۱ هزار سند از خاطرات، دست نوشته‌ها و… شهدای لرستانی آغاز شد، تصریح کرد: ۷۰ درصد اسناد مربوط به دوران دفاع مقدس و شهدای لرستان جمع آوری شده است و در این قالب ۴۶۰۰ عکس جدید منتشر نشده از شهدا و جبهه دفاع مقدس جمع آوری شده که گنجینه‌ای است و باید به آن پرداخته شود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تاکید بر اینکه مستندات جمع آوری شده تبدیل به ۴۰ مستند رادیویی و تلویزیونی شده است که پخش شده و یا به تدریج پخش می‌شود، افزود: کار بسیار خوبی که انجام شد تشکیل هسته همکار شعرا، نویسندگان، گرافیست‌ها و… است که آموزش ۱۸۷ نفر از اعضای این تشکل ها در کارگاه آموزشی برای ارائه تولیدات حوزه دفاع مقدس انجام شده است.

سردار کشکولی با اشاره به تدوین و تألیف و چاپ بیش از ۲۰۰ کتاب در حوزه‌های زندگینامه، کودکان، عملیات‌ها، بمباران‌ها و… ادامه داد: برای مشارکت جویی مردم بیش از ۲۱۳۶ یادواره شهدا برگزار شده است.

وی با بیان اینکه ۵ اجلاسیه بزرگ شهدا با موضوعات روحانیت شهید، عشایر شهید، بانوان شهید و جاویدالاثرها و دانش آموزان شهید برگزار شده است، تصریح کرد: در فضای مجازی با راه اندازی ۱۵ پویش مجازی و تهیه ۲۰ قسمت پویانمایی و … فعالیت‌هایی انجام شده است.