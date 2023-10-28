  1. استانها
  2. البرز
۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۷

فرماندار مرکز حوزه انتخابیه کرج:

هیات‌های اجرایی قانون را ملاک بررسی صلاحیت‌ها قرار دهند

هیات‌های اجرایی قانون را ملاک بررسی صلاحیت‌ها قرار دهند

کرج- فرماندار مرکز حوزه انتخابیه شهرستان‌های کرج، فردیس و اشتهارد گفت: هیات اجرایی قانون را ملاک بررسی های خود قرار دهد و بدون حُب و بغض صلاحیت‌ها را بررسی‌ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی صبح شنبه با اشاره به اینکه بررسی سوابق داوطلبان در مراجع پنجگانه از تا ۱۳ آبان ماه به اتمام می‌رسد گفت: فرایند احراز صلاحیت‌ها در هیأت اجرایی نیز که از ۴ آبان ماه آغاز شده است تا ۱٨ آبان ماه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه هیأت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان با دقت و انصاب به مر قانون عمل کنند، افزود: بدون حُبّ و بغض نظر مراجع رسمی و قانون ملاک بررسی‌ها در احراز صلاحیت داوطلبان خواهد بود.

رمضانی بیان کرد: علاوه بر نتایج استعلامات، بررسی‌های محلی نیز از وظایف هیأت اجرایی است که با رعایت کرامت و آبروی داوطلبان و نهایت امانت داری و محرمانگی باید انجام بگیرد.

کد مطلب 5923472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها