به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی صبح شنبه با اشاره به اینکه بررسی سوابق داوطلبان در مراجع پنجگانه از تا ۱۳ آبان ماه به اتمام می‌رسد گفت: فرایند احراز صلاحیت‌ها در هیأت اجرایی نیز که از ۴ آبان ماه آغاز شده است تا ۱٨ آبان ماه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه هیأت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان با دقت و انصاب به مر قانون عمل کنند، افزود: بدون حُبّ و بغض نظر مراجع رسمی و قانون ملاک بررسی‌ها در احراز صلاحیت داوطلبان خواهد بود.

رمضانی بیان کرد: علاوه بر نتایج استعلامات، بررسی‌های محلی نیز از وظایف هیأت اجرایی است که با رعایت کرامت و آبروی داوطلبان و نهایت امانت داری و محرمانگی باید انجام بگیرد.