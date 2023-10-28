محموله ۱۹ هزار لیتری گازوییل قاچاق در داورزن کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر محمدآبادی اظهار کرد: مأموران پلیس این شهرستان خراسان رضوی موفق به کشف یک محموله ۱۹ هزار لیتری گازوئیل قاچاق در یکی از روستاهای این منطقه شدند.

فرمانده انتظامی داورزن بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی داورزن پس از کسب خبری مبنی بر ذخیره مقدار زیادی سوخت قاچاق در یک روستای شهرستان، پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و با انجام اقدامات فنی محل دقیق دپوی سوخت قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی مأموران در اقدامی غافل‌گیر کننده در حالی که سوخت‌های قاچاق در یک تانکر بارگیری می‌شد، اقدام به توقیف کامیون کرده و در بازرسی از محل ۱۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

محمدآبادی گفت: در این زمینه چهار متهم نیز دستگیر و به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی داورزن افزود: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است با قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند و سامانه ۱۱۰ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت درخواست‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی شهروندان است.