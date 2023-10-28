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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی:

۴ قلاده پلنگ در خواف مشاهده و ثبت شد

۴ قلاده پلنگ در خواف مشاهده و ثبت شد

مشهد- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: تصاویر چهار قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات شهرستان مرزی خواف در این استان فیلمبرداری و مستند سازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اله پور اظهار کرد: محیط بانان حمید عظیم پور و غلامرضا یعقوبی در شهرستان مرزی خواف موفق به مشاهده چهار قلاده پلنگ ایرانی شده و تصویربرداری از آنها را در ارتفاعات این شهرستان انجام دادند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: با داده‌های فعلی، تعیین این نکته که خانواده جدید مشاهده شده همان پلنگ‌های قبل و یا پلنگ‌های جدیدی هستند، امکان پذیر نیست اما پیش از این نیز یک خانواده چهار قلاده‌ای پلنگ در نقطه دیگر شهرستان با فاصله ۷۰ کیلومتری از موقعیت فعلی توسط همیاران مشاهده و تصویر برداری شده بود.

وی، گسترش فعالیت‌های معدنی، کشاورزی، دامداری و توسعه سکونت‌گاه‌های انسانی در زیستگاه‌های پلنگ را از موارد تهدید و تخریب زیستگاه این گونه برشمرد.

اله پور، مشاهده گربه سانانی چون پلنگ ایرانی را که به عنوان «گونه پرچم» و شاخص در جمعیت حیات وحش شناخته می‌شوند، بیانگر مطلوبیت کیفیت و کمیت در زیستگاه آنها و گویای وضعیت دیگر گونه‌های جانوری و وجود آرامش در منطقه دانست.

کد مطلب 5923490

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