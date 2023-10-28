زنجانی ها شب های سردی خواهند داشت

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری است و از بعد از ظهر وزش باد مناطق مختلف را فرا می گیرد.

وی ابراز کرد: با توجه به وقوع وزش باد به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع بارش باران از اوسط هفته در استان خبر داد و گفت: بارش ها در استان پراکنده خواهد بود.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: زنجانی ها هوای سردی به خصوص در شب ها سپری خواهند کرد و کمینه دمای هوا در مناطق کوهستانی و سردسیر استان به زیر صفر می‌رسد.

وی ابراز کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته دمای هوا در روستای خیرآباد زنجان به یک درجه زیر صفر رسید و دمای فعلی هوای شهر زنجان پنج درجه سانتیگراد است که این میزان دما نسبت به روز گذشته در همین ساعت چند درجه سانتی گراد کاهش یافته است.