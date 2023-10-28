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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۰

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران:

۲۶ درصد مصوبات سفر دولت به مازندران کامل شده است

۲۶ درصد مصوبات سفر دولت به مازندران کامل شده است

ساری- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: ۲۶ درصد مصوبات سفر دولت به استان پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور صبح شنبه در شورای برنامه ریزی استان مازندران به پیشنهادات کارگروه زیربنایی در زمینه تغییر کاربری اشاره کرد و بر ضرورت تکمیل برخی از طرح‌های مهم استان مازندران تاکید کرد.

وی با اشاره به پیشرفت طرح‌های مصوب سفر رئیس جمهور در مازندران ادامه داد: ۲۶ درصد مصوبات دارای پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی است.

وی افزود: همچنین ۱۱ درصد مصوبات ۷۵ تا ۹۹ درصد پیشرفت دارد، ۲۰ درصد مصوبات بین ۵۰ تا ۷۵ درصد، ۲۰ درصد مصوبات بین ۲۵ تا ۵۰ درصد و ۲۲ درصد مصوبات زیر ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

فتح الله پور سرجمع مصوبات سفر دولت به استان ۱۷۶ مصوبه بیان کرد و گفت: از مجموعه مصوبات ۹ مصوبه در حوزه علوم پزشکی مازندران و بابل بود و ۵۱۸ میلیارد تومان از اعتبارات تخصیص داده شد.

وی پیشرفت فیزیکی طرح‌های حوزه بهداشت را ۷۶ درصد اعلام کرد و گفت: طرح‌های سازمان زندان‌ها نیز ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران ادامه داد: دو مصوبه حوزه وزارت بهداشت استان مازندران پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی دارد و برای چهار پروژه تأمین اعتبار شده است.

وی گفت: در حوزه جمعیت هلال احمر نیز ۶ مصوبه. در حوزه سازمان زندان‌ها نیز ۶ مصوبه وجود دارد.

کد مطلب 5923504

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