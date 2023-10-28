به گزارش خبرنگار مهر، یونس باربرز ظهر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با اشاره به مسئله غزه، اظهار داشت: در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی با فلسطین به لحاظ نظامی برتری از آن مقاومت بوده و پذیرفتن آتش بس مرگ سیاسی نتانیاهو است برای همین مجبور است ادامه دهد.

فرماندار شهرستان دیر با تاکید بر اینکه غزه تنها آن نوار باریکه نیست و تمام دنیا است، افزود: امروز غول رسانه‌ای رژیم صهیونیستی شکسته شده و مردم در همه جای دنیا مخالفت خود را با رژیم استکبار به ویژه رژیم صهیونیستی نشان می‌دهند.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بیان کرد: برای همه امکانات برای برگزاری انتخابات باشکوه و جلب رضایت مردم به کار گرفته شود.

باربرز با بیان اینکه امروز به کار جهادی و اطلاع رسانی فعالیت‌ها و خدمات نظام اسلامی به مردم نیاز داریم، گفت: ادارات چالش‌های مهم پیش روی خود را به فرمانداری اعلام کنند تا راه‌های رفع آنها برای جلب رضایت مردم پیگیری شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با تلاش مسئولین مسئله تعرفه صید ماهی و میگو کاهش پیدا کرد، افزود: در راستای جلب رضایت صیادان مجوز افزایش قدرت موتور قایق‌های صیادی از ۹۵ به ۱۵۰ اسب بخار ابلاغ شده است.

فرماندار شهرستان دیر خواستار تسریع در تکمیل طرح‌های افتتاحی دهه فجر شد و ابراز کرد: تکمیل طرح جاده وفاق با ۲۰۵ میلیارد تومان به مناقصه گذاشته شده و پیمانکار شروع به کار کرده است.

وی با بیان اینکه طرح‌های دهه فجر باید برای کلنگ زنی یا افتتاح آماده شوند، ادامه داد: تنها یک پل در مسیر پیچ‌های جاشک باقی مانده که در حال اتمام است و طرح‌های آسفالت جاده جاشک- آبدان، تعریض مسیر آبدان- دوراهک، اجرای ۱۵ کیلومتر ابتدایی جاده ساحلی از سمت بردخون، ساختمان مرکز فنی و حرفه‌ای، پانسیون پزشکان مرکز سلامت بردخون باید تا دهه فجر اجرا شوند.

برگزاری جشنواره ملی گوجه فرنگی

باربرز از اجرای روشنایی بلوار مسیر دیر به متانول کاوه توسط این شرکت خبر داد و افزود: مسئله حریم دریا و مشکلات زمین‌های مردم شهرستان در نشستی که این هفته در استانداری برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد.

وی از برگزاری جشنواره ملی گوجه فرنگی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، سفرای ایران در قطر و روسیه و متخصصین در شهرستان خبر داد و بیان کرد: این جشنواره به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

باربرز عنوان کرد: با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی مبنی بر بارندگی‌های پیش رو باید برای کاهش خسارات ناشی از سیل اقدامات لازم انجام شود.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه طرح ساماندهی افاغنه در شهرستان در حال انجام است، گفت: اطلاع رسانی‌های لازم در این زمینه باید به واحدهای نانوایی و بخش خصوصی انجام شود.

وی با تاکید بر تنوع و خلاقیت در برگزاری مراسم و برجسته کردن شخصیت‌های افتخارآفرین، عنوان کرد: در مراسم ۱۳ آبان باید خوی استکباری آمریکا برجسته شود.

باربرز خواستار تشکیل مجمع خیرین شهرستان و استفاده از ظرفیت خیرین شد و اضافه کرد: اعتبارات ما اندک است و مدیران باید برای گرفتن اعتبارات ملی و کشوری برای طرح‌ها تلاش کنند.