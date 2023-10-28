منصور مهرزاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این رویداد فرهنگی فعالیت‌ها و توانمندی‌های حوزه گردشگری سلامت منطقه غرب کشور و ٧ کشور خارجی ترکیه، رومانی، عراق، هند، بلاروس، روسیه و آذربایجان در قالب ٦٠ غرفه به میزبانی استان کردستان در سنندج معرفی و عرضه می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری سلامت در ایران به‌ویژه استان کردستان با پتانسیل مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سلامت و اقتصاد به‌عنوان یکی از قطب‌های توریسم درمانی است.

وی عنوان کرد: در این نمایشگاه پاویون‌های مختلفی در حوزه‌های گردشگری سلامت، پوست و زیبایی، طب سنتی و داروهای گیاهی، تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، فرآورده‌ها و محصولات دارویی، اسپا و آب درمانی و گردشگری تندرستی برپا شده است‌.

مهرزاد افزود: در طول زمان برگزاری این نمایشگاه، ضمن بازدید هیأت‌های تجاری، شرکت‌ها و مردم اقلیم کردستان عراق به‌ویژه اتاق بازرگانی، جلسات B2B، Workshop و Canference نیز برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان یادآور شد: اولین نمایشگاه گردشگری سلامت غرب کشور تا ٧ آبان‌ماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر ازساعت ۱۰ الی ۱۸ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان، آماده بازدید علاقمندان است.