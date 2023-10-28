برقراری ۳۲ هزار تماس با اورژانس کرمانشاه طی یک ماه گذشته

مسعود قلعه سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۶ هزار و ۹۳۰ مأموریت در ماه گذشته توسط اورژانس استان کرمانشاه ثبت شده است.

وی افزود: در این مأموریت‌ها سه هزار و ۷۰۸ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۲ هزار و ۱۱۷ مورد نیز در محل درمان شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد کل تماس‌های برقرار شده با مرکز ۱۱۵ عملیات اورژانس کرمانشاه ۳۲ هزار و ۱۶۶ تماس بوده که ۲ هزار و ۵۵۱ تماس مزاحم با اورژانس برقرار شده است.

قلعه سفیدی بیان کرد: از مجموع مأموریت‌های ماه گذشته یک هزار و۴۵۳ مورد حوادث ترافیکی و پنج هزار و ۴۷۷ مورد غیرترافیکی بوده است.

وی با اشاره به آمادگی اورژانس هوایی، ادامه داد: ماه گذشته اورژانس هوایی هفت مورد سورتی پرواز داشته است که در این مأموریت‌ها ۸ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند.