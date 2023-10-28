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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۶

رئیس اورژانس کرمانشاه خبر داد؛

برقراری ۳۲ هزار تماس با اورژانس کرمانشاه طی یک ماه گذشته

برقراری ۳۲ هزار تماس با اورژانس کرمانشاه طی یک ماه گذشته

کرمانشاه- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به انجام ماموریت‌های مختلف توسط امدادگران اورژانس از امدادرسانی اورژانس هوایی به هشت نفر خبر داد.

مسعود قلعه سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۶ هزار و ۹۳۰ مأموریت در ماه گذشته توسط اورژانس استان کرمانشاه ثبت شده است.

وی افزود: در این مأموریت‌ها سه هزار و ۷۰۸ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۲ هزار و ۱۱۷ مورد نیز در محل درمان شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد کل تماس‌های برقرار شده با مرکز ۱۱۵ عملیات اورژانس کرمانشاه ۳۲ هزار و ۱۶۶ تماس بوده که ۲ هزار و ۵۵۱ تماس مزاحم با اورژانس برقرار شده است.

قلعه سفیدی بیان کرد: از مجموع مأموریت‌های ماه گذشته یک هزار و۴۵۳ مورد حوادث ترافیکی و پنج هزار و ۴۷۷ مورد غیرترافیکی بوده است.

وی با اشاره به آمادگی اورژانس هوایی، ادامه داد: ماه گذشته اورژانس هوایی هفت مورد سورتی پرواز داشته است که در این مأموریت‌ها ۸ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

کد مطلب 5923523

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