کیفرخواست فروشندگان VPN با گردش حساب ۴۶۰ میلیاردی در قم صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین تحریری معاون دادستان قم از دستگیری دو متهم فروش فیلترشکن و رسیدگی قضائی به اتهامات آنان در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای قم خبر داد و اظهار داشت: این افراد از بابت فروش ابزارهای غیرقانونی گریز از فیلتر توانسته بودند گردش حسابی بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریالی داشته باشند.

معاون دادستان قم در امور فضای مجازی گفت: با اعمال سیاست‌های کلان مدیریت دسترسی به اینترنت و فیلترینگ برخی نرم افزارها و فیلتر شکن‌های رایگان شاهد تولید، فروش و انتشار ابزارهای فیلترشکن خود ساخته غیر رایگان در داخل کشور هستیم که با رصد و پایش سازمان اطلاعات سپاه قم، فروشندگان یکی از پرکاربردترین vpn ها در قم دستگیر و در شعبه ۱۳ دادیاری مجتمع جرایم رایانه‌ای دادسرای استان برای آنها پرونده قضائی تشکیل شد.

این مقام قضائی با اشاره به تبلیغات فروش وی پی ان و فعالیت اصلی این شبکه در تلگرام و اینستاگرام گفت: این فروشندگان کلان ابزار گریز از فیلترینگ که از تیرماه ۱۴۰۱ شروع به این فعالیت کرده بودند، بیش از ۱۸۵ هزار یوزر به فروش رسانده و با گردش مالی ۴۶۰ میلیارد ریالی، عوائد حاصل از فعالیت غیر قانونی خود را صرف تمدید سرورهای ایران، هزینه پشتیبانی و تبلیغات، سرمایه گذاری در حوزه‌ی ارز دیجیتال، خرید ملک، خودرو، ارز، گوشی و هزینه روزمره و تفریحات می‌کردند.

حجت الاسلام و المسلمین تحریری تحصیل مال از طریق نامشروع، تولید، توزیع و انتشار هر نوع ابزار الکترونیکی یا نرم افزار برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و پولشویی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره این متهمان بر شمرد و گفت: مطابق قانون مبارزه با پولشویی حبس درجه ۵ (تا ده سال حبس) و جزای نقدی و مصادره عوائد حاصل از جرم در انتظار متهمین خواهد بود.

معاون دادستان قم با هشدار به فروشندگان ابزارهای فیلترشکن در خصوص مجرمانه بودن این فعالیت و برخورد قانونی با تولید، فروش و انتشار این ابزارها تأکید و عنوان کرد: ضروری است کاربران فضای مجازی هنگام استفاده از فیلترشکن‌های غیرقانونی، توجه و هوشیاری لازم را در خصوص امکان دسترسی سرورها به اطلاعات آنان و سو استفاده از آن، جاسوسی، هدایت کاربران به صفحات فیشینگ و سرقت اطلاعات بانکی شأن داشته باشند.