به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی صبح شنبه در نشست با مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر اظهار داشت: کمیته امداد مولود انقلاب است و از بدو تأسیس تا کنون برکات و ثمرات زیادی برای کشور و محرومان به همراه داشته است.

وی در ادامه افزود: کمیته امداد استان بوشهر تلاش‌های خوبی در زمینه مسکن، اشتغال، مستمری، درمان، جهیزیه و لوازم ضروری زندگی نیازمندان داشته است که جای تقدیر دارد.

فرماندار دشتستان با بیان اینکه کمیته امداد در حد وسع و توان خود می‌تواند به مشکلات نیازمندان رسیدگی کند گفت: مهم‌ترین اولویت کمیته امداد باید زمینه‌سازی برای اشتغال‌زایی گروه‌های مختلف مددجویی تحت حمایت این نهاد با هدف توانمندسازی و خودکفایی آنان باشد.

وی خاطر نشان کرد: در سطح شهرستان دشتستان ظرفیت و دانش خیلی خوبی برای بحث اشتغالزایی و تولید فرآورده‌های خرمایی وجود دارد.

بنافی یادآور شد: اگر کارگاه‌های تولیدی کوچک در سطح این شهرستان ایجاد شود مددجویان کمیته امداد به شکل گروهی می‌توانند به کار و فعالیت مشغول شوند که نتیجه خیلی خوبی را در بر خواهد داشت.

فرماندار شهرستان دشتستان در ادامه به مشکلات مسکن نیازمندان اشاره کرد و اظهار داشت: با این نرخ بالای ساخت و ساز هیچ خانوار بی بضاعتی نمی‌تواند صاحب مسکن شود.

وی از کمک به تأمین زمین رایگان برای ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و اظهار کرد: در صورتی که این دو سازمان برنامه ساخت مسکن برای جامعه هدف خود را دارند زمین رایگان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.