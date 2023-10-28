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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۱

فرماندار دشتستان:

اشتغال مددجویان کمیته امداد دشتستان تقویت می‌شود

اشتغال مددجویان کمیته امداد دشتستان تقویت می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتستان با تاکید بر توانمندسازی خانوارهای مددجو گفت: زمینه اشتغال زایی مددجویان تحت حمایت در شهرستان دشتستان با وجود محصولات خرمایی خیلی بالا است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی صبح شنبه در نشست با مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر اظهار داشت: کمیته امداد مولود انقلاب است و از بدو تأسیس تا کنون برکات و ثمرات زیادی برای کشور و محرومان به همراه داشته است.

وی در ادامه افزود: کمیته امداد استان بوشهر تلاش‌های خوبی در زمینه مسکن، اشتغال، مستمری، درمان، جهیزیه و لوازم ضروری زندگی نیازمندان داشته است که جای تقدیر دارد.

فرماندار دشتستان با بیان اینکه کمیته امداد در حد وسع و توان خود می‌تواند به مشکلات نیازمندان رسیدگی کند گفت: مهم‌ترین اولویت کمیته امداد باید زمینه‌سازی برای اشتغال‌زایی گروه‌های مختلف مددجویی تحت حمایت این نهاد با هدف توانمندسازی و خودکفایی آنان باشد.

وی خاطر نشان کرد: در سطح شهرستان دشتستان ظرفیت و دانش خیلی خوبی برای بحث اشتغالزایی و تولید فرآورده‌های خرمایی وجود دارد.

بنافی یادآور شد: اگر کارگاه‌های تولیدی کوچک در سطح این شهرستان ایجاد شود مددجویان کمیته امداد به شکل گروهی می‌توانند به کار و فعالیت مشغول شوند که نتیجه خیلی خوبی را در بر خواهد داشت.

فرماندار شهرستان دشتستان در ادامه به مشکلات مسکن نیازمندان اشاره کرد و اظهار داشت: با این نرخ بالای ساخت و ساز هیچ خانوار بی بضاعتی نمی‌تواند صاحب مسکن شود.

وی از کمک به تأمین زمین رایگان برای ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و اظهار کرد: در صورتی که این دو سازمان برنامه ساخت مسکن برای جامعه هدف خود را دارند زمین رایگان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5923545

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